Пётр Толстой заявил, что делегация РФ не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ

По словам депутата, группу делегатов от РФ подвергли дискриминации по факту применения в стране определённых вакцин от коронавируса.

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не поедет на осеннюю сессию в Страсбург. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ предыдущего созыва Пётр Толстой. По его словам, группа делегатов будет работать дистанционно.

"В преддверии предстоящей осенней сессии ПАСЕ принял участие в Бюро ассамблеи. На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы Правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые принимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V". При этом французы ставят русских в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций — украинцами, прибалтами и другими", — написал Толстой в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что Россия, в свою очередь, обеспечивает всем приезжающим в страну европейцам нормальные условия для работы и "не запирает людей на карантин". Толстой обратился к Совету Европы с просьбой повлиять на власти Франции, чтобы не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения той или иной вакцины.

"С одной стороны, эти ограничения установлены властями Франции, но с другой, вакцинная дискриминация происходит при молчаливом согласии и невмешательстве Совета Европы. В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", — заключил глава делегации РФ в ПАСЕ.