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Регион
Опубликовано 24 сентября 2021, 12:41
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Пётр Толстой заявил, что делегация РФ не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

По словам депутата, группу делегатов от РФ подвергли дискриминации по факту применения в стране определённых вакцин от коронавируса.

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не поедет на осеннюю сессию в Страсбург. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ предыдущего созыва Пётр Толстой. По его словам, группа делегатов будет работать дистанционно.

"В преддверии предстоящей осенней сессии ПАСЕ принял участие в Бюро ассамблеи. На фоне налаживания взаимодействия между Россией и органами Совета Европы Правительство Франции пытается ограничить перемещение членам российской делегации по Страсбургу под предлогом санитарных мер, которые принимают французские власти по борьбе с пандемией: на территории этой страны не признают вакцину "Спутник V". При этом французы ставят русских в дискриминационное положение по сравнению с нашими коллегами из других стран, в частности, с авторами русофобских резолюций — украинцами, прибалтами и другими", — написал Толстой в своём телеграм-канале.

Российским делегатам в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу
Российским делегатам в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу

Он также отметил, что Россия, в свою очередь, обеспечивает всем приезжающим в страну европейцам нормальные условия для работы и "не запирает людей на карантин". Толстой обратился к Совету Европы с просьбой повлиять на власти Франции, чтобы не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения той или иной вакцины.

"С одной стороны, эти ограничения установлены властями Франции, но с другой, вакцинная дискриминация происходит при молчаливом согласии и невмешательстве Совета Европы. В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", — заключил глава делегации РФ в ПАСЕ.

Ранее спикер Госдумы прошлого созыва Вячеслав Володин заявил, что российским делегатам не стоит принимать участие в заседании ПАСЕ. Ассамблее необходимо определиться — либо это место для обсуждений, либо "лоббистская организация", которая продвигает лишь те вакцины, которые выгоды Европе, указал он.

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Варвара Романова
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