В Кремле оценили предложение Бастрыкина ограничить показ жестоких сцен на ТВ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал заявление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который после стрельбы в Перми предложил ограничить показ жестоких сцен на федеральных каналах.

По словам представителя Кремля, уже доказано, что кадры, где присутствуют сцены насилия, провоцируют "реактивное состояние в психологическом плане". Это касается не только контента на ТВ или в Сети, но и компьютерных игр, добавил Песков.

"В этом плане да, это реальность, которую мы должны признать. В остальном эта тема, конечно, нуждается в серьёзном обсуждении", — добавил он.