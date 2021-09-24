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В Кремле оценили предложение Бастрыкина ограничить показ жестоких сцен на ТВ

По словам Дмитрия Пескова, уже доказано, что кадры, где присутствует насилие, провоцируют "реактивное состояние в психологическом плане". Пока вопрос контента является темой для широкого обсуждения.

24 сентября, 09:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал заявление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который после стрельбы в Перми предложил ограничить показ жестоких сцен на федеральных каналах.

По словам представителя Кремля, уже доказано, что кадры, где присутствуют сцены насилия, провоцируют "реактивное состояние в психологическом плане". Это касается не только контента на ТВ или в Сети, но и компьютерных игр, добавил Песков.

"В этом плане да, это реальность, которую мы должны признать. В остальном эта тема, конечно, нуждается в серьёзном обсуждении", — добавил он.

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Бастрыкин обвинил персонал пермского вуза в неготовности к ЧП со стрельбой

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

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Накануне стало известно, что один из участников совещания с Бастрыкиным, руководитель управления ведомства по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Его тело со следами удушения обнаружил личный водитель. В обстоятельствах гибели полковника юстиции разбираются его коллеги-следователи. Пока не известно, связана ли трагедия с Сарапульцевым со стрельбой в пермском вузе, выпускником которого, кстати, он являлся.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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