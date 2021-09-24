Бастрыкин обвинил персонал пермского вуза в неготовности к ЧП со стрельбой
Он напомнил, что похожая трагедия произошла 11 мая текущего года в Казани. После неё руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности.
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Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где 20 сентября произошла стрельба, не имели чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях и не были готовы к различным ЧП. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях", — оценил ситуацию он.
Бастрыкин напомнил, что после похожей трагедии в Казани руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности, внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска, рамки металлоискателя и тревожные кнопки, а также обеспечить комплексное взаимодействие с представителями всех правоохранительных органов.
"Однако этого сделано не было", — подчеркнул председатель СК.
Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Накануне президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
Накануне стало известно, что один из участников совещания с Бастрыкиным, руководитель управления ведомства по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Его тело со следами удушения обнаружил личный водитель. В обстоятельствах гибели полковника юстиции разбираются его коллеги-следователи. Пока не известно, связана ли трагедия с Сарапульцевым со стрельбой в пермском вузе, выпускником которого, кстати, он являлся.
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