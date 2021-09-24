Бастрыкин обвинил персонал пермского вуза в неготовности к ЧП со стрельбой

Администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где 20 сентября произошла стрельба, не имели чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях и не были готовы к различным ЧП. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях", — оценил ситуацию он.

Бастрыкин напомнил, что после похожей трагедии в Казани руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности, внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска, рамки металлоискателя и тревожные кнопки, а также обеспечить комплексное взаимодействие с представителями всех правоохранительных органов.

"Однако этого сделано не было", — подчеркнул председатель СК.