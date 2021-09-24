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В России предложили подавать обращения в госорганы через соцсети

Общественный деятель отметил, что в регионах всё чаще предпринимаются попытки использовать официальные аккаунты властей для официального общения с гражданами.

24 сентября, 06:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предложил использовать соцсети для обращений в государственные органы власти. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо общественного деятеля, адресованное главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву.

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Зыков отмечает, что, согласно конституции и федеральным законам, россияне имеют право делать официальные обращения в органы власти. Зачастую, как он указал, граждане делают это через почтовые отправления или электронные обращения. При этом в регионах в последнее время отмечается практика общения населения с властью через соцсети, что, в свою очередь, является очень удобным.

"[Прошу] рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в целях выработки единых правил использования отечественных социальных сетей в качестве инструментов для подачи официальных электронных обращений граждан в федеральные, региональные, муниципальные органы власти через их официальные аккаунты", — говорится в письме директора ассоциации.

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А ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей. Формирование такого перечня интернет-ресурсов позволит оперативно удалять из Сети социально опасную информацию. К таким категориям относятся треш-стримы и другой вредный с общественной точки зрения контент.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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