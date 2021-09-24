Погибших на Эльбрусе предупреждали о плохой погоде

Сотрудники спасательного отряда предупреждали группу туристов, попавших в пургу на Эльбрусе, о потенциальной опасности, так как погода в районе спуска резко ухудшилась. Об этом сообщают источники Лайфа. Маршрут согласовывался через турфирму. Четыре человека из группы, узнав об усилении ветра и дожде, отказались от похода, но остальные 19 всё-таки выдвинулись к вершине.

Источники Лайфа поясняют, что в альпинизме это частая практика, когда вопреки предупреждениям экстремалы всё равно идут в горы, рассчитывая на "окна" хорошей погоды, так как не хотят терять деньги и время. Плохую просто пережидают, останавливая продвижение наверх.