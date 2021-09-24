Погибших на Эльбрусе предупреждали о плохой погоде
Тем не менее группа всё равно выдвинулась в горы, не желая терять время и деньги. Альпинисты рассчитывали на "окна" хорошей погоды.
Фото © Эльбрусский ВПСО МЧС
Сотрудники спасательного отряда предупреждали группу туристов, попавших в пургу на Эльбрусе, о потенциальной опасности, так как погода в районе спуска резко ухудшилась. Об этом сообщают источники Лайфа. Маршрут согласовывался через турфирму. Четыре человека из группы, узнав об усилении ветра и дожде, отказались от похода, но остальные 19 всё-таки выдвинулись к вершине.
Источники Лайфа поясняют, что в альпинизме это частая практика, когда вопреки предупреждениям экстремалы всё равно идут в горы, рассчитывая на "окна" хорошей погоды, так как не хотят терять деньги и время. Плохую просто пережидают, останавливая продвижение наверх.
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Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Почти на вершине их застали ветер со скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена.
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