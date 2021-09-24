В России планируют запустить аналог единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), чтобы контролировать производство природной воды от скважины до магазинных полок. Ожидается, что это поможет пресечь поток фальсифицированной продукции. Отметим, что сейчас ЕГАИС используется только для контроля за алкогольной продукцией.

Систему намерены создать Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как сообщает РБК, в ближайшее время они планируют подписать соглашение. По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, новая система позволит контролировать производство и логистику воды абсолютно на всех этапах. Он отметил, что покупатели смогут узнать о происхождении продукции в каждой бутылке, чего нельзя сделать сейчас.

В свою очередь, производителей в обязательном порядке обяжут указывать, из какой скважины и по каким документам была получена природная вода. Как указал представитель ЦРПТ, если объёмы произведённой воды будут превышать объёмы добычи, то это может обернуться серьёзными проверками.