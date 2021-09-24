У экс-начальника управления строительства ФСИН обнаружили ВНЖ на Кипре

У бывшего начальника управления строительства № 101 ФСИН России Андрея Обрывина обнаружили вид на жительство на Кипре. Против него возбудили дело по статье 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство иностранного государства"). Бывшему высокопоставленному фсиновцу грозит штраф до 200 тысяч рублей либо 460 часов обязательных работ.

"По данным следствия, в марте 2019 года Обрывин, имея недвижимость на территории Республики Кипр, оформил себе вид на жительство указанного государства, однако в нарушение требований действующего законодательства по прибытии на территорию РФ им не было подано соответствующее уведомление о его получении в компетентные органы по месту проживания", — проинформировала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Напомним, что летом на бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко заведено второе уголовное дело. Как сообщила адвокат Кадрия Хамзина, её клиенту вменяют получение взятки в особо крупном размере. Сам Максименко был задержан ещё в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2018 году, будучи замглавы ФСИН, он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов службы по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)". Ущерб от его действий оценивается следствием в 189 миллионов рублей. По этому делу арестованному грозит до 10 лет лишения свободы.