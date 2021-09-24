На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае обнаружили останки тел погибших

Следователи обнаружили останки членов экипажа на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз", — отмечается в сообщении.