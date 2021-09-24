На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае обнаружили останки тел погибших
Правоохранители также зафиксировали повреждения и расположение обломков самолёта, продолжаются поиски бортового самописца.
Следователи обнаружили останки членов экипажа на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
"В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз", — отмечается в сообщении.
Правоохранители также зафиксировали повреждения и расположение обломков самолёта, состояние и показания приборов органов управления навигационного оборудования. Кроме того, следователи обнаружили и изъяли личные вещи пострадавших. Отмечается, что в настоящее время продолжаются поиски бортового самописца с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. Сегодня утром обломки самолёта обнаружили на склоне сопки. Лайф публиковал первое фото с места крушения воздушного судна. По некоторым данным, несколько месяцев назад у самолёта наблюдались проблемы технического характера.
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