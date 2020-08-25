Золотая тюрьма. Бывший замглавы ФСИН стал фигурантом нового уголовного дела о хищении 95 млн рублей

Как освоили СИЗО
Речь в новом деле идёт о хищении почти 95 млн рублей при строительстве СИЗО в Симферополе в 2015–2016 годах в рамках федеральной целевой программы ФСИН. Заказчиком СИЗО было подразделение ФСИН РФ по Крыму и Севастополю. По задумке, тюрьма должна была состоять из нескольких корпусов, а общая площадь, на которой должны были располагаться здания, должна была составить 2,5 гектара. Также СИЗО должны были обеспечить средствами охраны и контроля, включая сигнализацию. Построить тюрьму должны были к 20 декабря 2016 года. Стоимость проекта составляла 724 млн рублей.
По версии следствия, ключевая роль в хищении денег на этом проекте отводилась Коршунову, потому что он благодаря своей высокой должности мог отдавать распоряжения подчинённым и повлиять на то, чтобы "Юнистрою" достался этот контракт. Так и получилось. Нарушения начались ещё на этапе тендера. Фактически без конкурса контракт на строительство СИЗО получила компания "Юнистрой". В итоге фирма сорвала все сроки и к декабрю 2016 года возвела только часть тюрьмы, освоив 100 млн. Компания построила административное здание стоимостью 32 млн рублей и режимный объект на общую сумму 68 млн рублей.
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По закону ФСИН должна была распрощаться с "Юнистроем" и выбрать нового исполнителя. Однако Коршунов, как считает следствие, фактически за спиной руководства и подразделений-подрядчиков распорядился заключить допсоглашение с компанией-нарушителем и продлил финансирование. Почти 95 млн, как считают следователи, были похищены группировкой, в которую входил в том числе и Коршунов, под видом закупок стройматериалов и оплаты услуг через подконтрольные компании "Союз", "Консул" и "Мегастрой". По версии следствия, деньги похитили и поделили между собой участники аферы.
Адвокат Андрея Угланова утверждает, что следствие ошибается.
— В 2019 году была назначена комплексно-строительная экспертиза, которую проводил Минюст. Они подтвердили, что здания СИЗО достроены. Сотрудники ФСИН просто не подписывали документы по объёму работ, — рассказал Лайфу адвокат Владимир Жеребенков.
Примечательно, что "Юнистрой" не первый раз выигрывает тендер ФСИН. Ещё один контракт был заключён в 2016 году между компанией и Можайским СИЗО на выполнение ремонтных работ в учреждении. Правда, сумма контракта была намного меньше — 2,5 млн рублей.
Дела минувших лет
Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов
Олег Коршунов начинал свою карьеру как председатель правления банка "Синектика" в 1989 году. Во ФСИН он перешёл лишь в 2012 году и уже через год занял должность главы финансово-экономического управления ведомства. В марте 2014 года был назначен заместителем директора ФСИН Геннадия Корниенко.
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Первое уголовное дело на Коршунова завели в 2017 году. Следственный комитет обвинил сразу нескольких крупных начальников ФСИН в хищениях на контрактах по закупкам сахара. В деле фигурировали замначальника финансово-экономического управления Светлана Алексеева, начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов и предприниматель Марина Дюкова. По версии следствия, они заключали контракты с подконтрольной фирмой Дюковой "Энергоресурс" и таким образом выводили часть государственных денег. Коршунов тогда свою вину не признал.
В том же году на Коршунова завели ещё одно уголовное дело, тоже связанное с хищением на госконтрактах — по закупке обуви для ФСИН. Его приговорили к семи годам колонии за хищение более 260 млн рублей. Выяснилось, что обувь изготавливалась из дешёвых материалов, а к работе были привлечены заключённые. Тогда же Коршунова лишили чина "действительный государственный советник второго класса". Через год Коршунова снова осудили на девять лет за растрату.