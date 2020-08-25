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Золотая тюрьма. Бывший замглавы ФСИН стал фигурантом нового уголовного дела о хищении 95 млн рублей

Бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова продолжают преследовать неприятности: Следственный комитет возбудил против него и группы его товарищей уголовное дело по статье 159 УК "Мошенничество в особо крупном размере в составе группы". Фигурантами дела стали руководители компании "Юнистрой" Андрей Угланов и Майя Гагуа, экс-глава ФГУП "СУ 23" Валерий Каклюгин. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Как освоили СИЗО

Речь в новом деле идёт о хищении почти 95 млн рублей при строительстве СИЗО в Симферополе в 2015–2016 годах в рамках федеральной целевой программы ФСИН. Заказчиком СИЗО было подразделение ФСИН РФ по Крыму и Севастополю. По задумке, тюрьма должна была состоять из нескольких корпусов, а общая площадь, на которой должны были располагаться здания, должна была составить 2,5 гектара. Также СИЗО должны были обеспечить средствами охраны и контроля, включая сигнализацию. Построить тюрьму должны были к 20 декабря 2016 года. Стоимость проекта составляла 724 млн рублей.

По версии следствия, ключевая роль в хищении денег на этом проекте отводилась Коршунову, потому что он благодаря своей высокой должности мог отдавать распоряжения подчинённым и повлиять на то, чтобы "Юнистрою" достался этот контракт. Так и получилось. Нарушения начались ещё на этапе тендера. Фактически без конкурса контракт на строительство СИЗО получила компания "Юнистрой". В итоге фирма сорвала все сроки и к декабрю 2016 года возвела только часть тюрьмы, освоив 100 млн. Компания построила административное здание стоимостью 32 млн рублей и режимный объект на общую сумму 68 млн рублей.

Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей

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По закону ФСИН должна была распрощаться с "Юнистроем" и выбрать нового исполнителя. Однако Коршунов, как считает следствие, фактически за спиной руководства и подразделений-подрядчиков распорядился заключить допсоглашение с компанией-нарушителем и продлил финансирование. Почти 95 млн, как считают следователи, были похищены группировкой, в которую входил в том числе и Коршунов, под видом закупок стройматериалов и оплаты услуг через подконтрольные компании "Союз", "Консул" и "Мегастрой". По версии следствия, деньги похитили и поделили между собой участники аферы.

Адвокат Андрея Угланова утверждает, что следствие ошибается.

В 2019 году была назначена комплексно-строительная экспертиза, которую проводил Минюст. Они подтвердили, что здания СИЗО достроены. Сотрудники ФСИН просто не подписывали документы по объёму работ, рассказал Лайфу адвокат Владимир Жеребенков.

Примечательно, что "Юнистрой" не первый раз выигрывает тендер ФСИН. Ещё один контракт был заключён в 2016 году между компанией и Можайским СИЗО на выполнение ремонтных работ в учреждении. Правда, сумма контракта была намного меньше — 2,5 млн рублей.

Дела минувших лет

Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Олег Коршунов начинал свою карьеру как председатель правления банка "Синектика" в 1989 году. Во ФСИН он перешёл лишь в 2012 году и уже через год занял должность главы финансово-экономического управления ведомства. В марте 2014 года был назначен заместителем директора ФСИН Геннадия Корниенко.

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Первое уголовное дело на Коршунова завели в 2017 году. Следственный комитет обвинил сразу нескольких крупных начальников ФСИН в хищениях на контрактах по закупкам сахара. В деле фигурировали замначальника финансово-экономического управления Светлана Алексеева, начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов и предприниматель Марина Дюкова. По версии следствия, они заключали контракты с подконтрольной фирмой Дюковой "Энергоресурс" и таким образом выводили часть государственных денег. Коршунов тогда свою вину не признал.

В том же году на Коршунова завели ещё одно уголовное дело, тоже связанное с хищением на госконтрактах — по закупке обуви для ФСИН. Его приговорили к семи годам колонии за хищение более 260 млн рублей. Выяснилось, что обувь изготавливалась из дешёвых материалов, а к работе были привлечены заключённые. Тогда же Коршунова лишили чина "действительный государственный советник второго класса". Через год Коршунова снова осудили на девять лет за растрату.

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