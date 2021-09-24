Радикальное движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, намеревается развивать и укреплять отношения со всеми странами, включая США. Как заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, члены нового правительства республики были бы не прочь посетить Москву в ближайшее время.

"Мы ждём [приглашения для] визита в Москву. У нас нет никаких проблем, мы просим о высоком уровне отношений с Правительством России. <...> Если мой брат Сухейль [Шахин] будет утверждён в ООН в качестве нашего представителя, очевидно, он предпримет усилия для укрепления отношений с другими государствами, включая ЕС и США", — приводит РИА "Новости" слова Муджахида.

Он подчеркнул, что укрепление отношений с другими государствами является первоочередной задачей нового правительства Афганистана. Также, по его словам, радикалы намерены укрепить долгосрочное сотрудничество с мусульманскими государствами.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.