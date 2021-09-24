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ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в РФ

Отмечается, что участников преступной группировки задержали в четырёх регионах страны, в том числе организатора производства и сбыта.

24 сентября, 06:56

Фото © Shutterctock

Нарколаборатория, где производили мефедрон, накрытая силовиками. Видео © ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России пресекла деятельность одного из крупнейших каналов поступления синтетических наркотиков и их продажи в теневом сегменте Интернета. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.

"Федеральной службой безопасности ликвидирован один из крупнейших каналов поступления синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их сбыта посредством интернет-магазинов в теневом сегменте сети Интернет", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что силовики задержали пятерых участников преступного сообщества на территории Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края. В числе пойманных злоумышленников и организатор производства и каналов сбыта наркотиков, который координировал противозаконную деятельность из Турции.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве арестовали двух главарей и пятерых участников террористической ячейки. Отмечается, что среди злоумышленников граждане России, Таджикистана и Киргизии. Правоохранители провели обыски по местам фактического проживания арестованных и в домах их родственников.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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