ФСБ ликвидировала один из крупнейших каналов контрабанды наркотиков в РФ
Отмечается, что участников преступной группировки задержали в четырёх регионах страны, в том числе организатора производства и сбыта.
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Нарколаборатория, где производили мефедрон, накрытая силовиками. Видео © ЦОС ФСБ РФ
ФСБ России пресекла деятельность одного из крупнейших каналов поступления синтетических наркотиков и их продажи в теневом сегменте Интернета. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.
"Федеральной службой безопасности ликвидирован один из крупнейших каналов поступления синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их сбыта посредством интернет-магазинов в теневом сегменте сети Интернет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что силовики задержали пятерых участников преступного сообщества на территории Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края. В числе пойманных злоумышленников и организатор производства и каналов сбыта наркотиков, который координировал противозаконную деятельность из Турции.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве арестовали двух главарей и пятерых участников террористической ячейки. Отмечается, что среди злоумышленников граждане России, Таджикистана и Киргизии. Правоохранители провели обыски по местам фактического проживания арестованных и в домах их родственников.
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