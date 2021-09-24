Экс-замглавы ПФР осудили на четыре года за получение почти 4,5 млн рублей взятки
Такой же срок получил другой фигурант дела. Злоумышленников уже этапировали в колонию строгого режима, где они будут отбывать наказание.
Алексей Иванов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Суд в Москве приговорил бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова к четырём годам колонии строгого режима за получение взятки в размере почти 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что дело Иванова рассматривалось в закрытом режиме.
Такой же срок получил и другой фигурант дела — директор департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв менеджмент" Алексей Копейкин, которого признали виновным в посредничестве во взяточничестве. Отмечается, что осуждённых уже этапировали в колонию для отбывания наказания.
По данным источника агентства, уголовные дела в отношении подсудимых рассматривались отдельно друг от друга. Оба осуждённых признали вину.
Как уже сообщал Лайф, заместителя главы ПФР Алексея Иванова задержали в Москве 11 июля 2019 года по подозрению во взятке. На заседании суда стало известно, что Иванов признался, что ему дали незаконное вознаграждение в размере 4,4 миллиона рублей.
Комментариев: 0