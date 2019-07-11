Замглавы Пенсионного фонда РФ задержан по подозрению во взятке

Кремль в курсе ситуации с задержанием Алексея Иванова, однако других подробностей пока нет.

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов подтвердил информацию о задержании своего заместителя Алексея Иванова, сообщает РИА "Новости". Агентство утверждает, что речь идёт о "подозрении в даче взятки". А по данным "Интерфакса", всё было наоборот: Иванову вменяют получение взятки от поставщика оборудования ПФР.

Отметим, что Алексей Иванов был назначен заместителем председателя правления ПФР в 2017 году. На этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.

В пресс-службе ПФР Лайфу заявили, что "следственным органам оказывается необходимое содействие", а сам фонд работает "в штатном режиме".

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова уже заявил, что Кремль в курсе ситуации с задержанием Иванова, однако других деталей пока нет.