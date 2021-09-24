Погибших на западе Москвы курсантов и котёнка могли отравить
Родители считают, что к случившемуся может быть причастен бывший парень девушки, который угрожал ей после расставания.
Двое молодых курсантов Аида И. и Степан П., найденные мёртвыми в квартире на западе Москвы, могли быть отравлены. Как узнал Лайф, предварительной версией рассматривается отравление газом.
Однако родители молодых людей ставят под сомнение такие догадки, ведь в подобном случае ребята могли почувствовать необычный запах. Они предполагают, что к гибели пары может быть причастен бывший возлюбленный Аиды, который угрожал девушке после расставания, и просят полицейских проверить эту версию.
Напомним, тела 19-летних курсантов Аиды и Степана были найдены в квартире на западе Москвы около пяти утра. Их обнаружил отец девушки, решивший сам проверить ситуацию, так как дочь не отвечала на звонки. Также рядом с ними находился мёртвый котёнок. Назначена экспертиза, которая и покажет причину смерти.
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