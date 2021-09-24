Родившая месяц назад Арзамасова восхитила подписчиков плоским животом
Девушка также опубликовала фото с нетипичной для себя причёской — удлинённым каре с чёлкой. Вероятно, на снимках шикарная Лиза предстала в парике.
Актриса Елизавета Арзамасова, недавно подарившая второго наследника фигуристу Илье Авербуху, показала, как выглядит её живот спустя чуть более чем месяц после родов. Фото она опубликовала в сториз в "Инстаграме". Стройная фигура звезды привела подписчиков в восторг.
Молодая мамочка также удивила поклонников фотосессией, в которой предстала в необычном для себя стиле, передаёт портал "Дни.ру". Звезда показала себя в "дерзком образе" с каре и чёлкой, который вызвал восхищение у общественности. Все снимки сделаны в ч/б.
Лиза, какая же вы разная! То сидите в траве, то такой дерзкий образ. Талант
Совершенно талантливая и многообразная
Сексуальная штучка
Ранее Елизавета Арзамасова заявила о возвращении в сентябре в театр. Актрису можно будет увидеть на сцене МХАТ имени Горького в постановке "Нюрнбергский вальс", в Театре наций — в спектакле "Зимние заметки о летних впечатлениях" (который пройдёт 30 сентября).
Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. В середине августа Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.
"Будут сложности с мамой": Нумеролог рассказала, каким вырастет сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха
Елизавета Арзамасова — российская театральная и киноактриса. Певица и автор собственных режиссёрских проектов. Несмотря на то что в фильмографии актрисы более пятидесяти ролей, её имя всё ещё ассоциируют с Галиной Сергеевной из семейной комедии "Папины дочки". Подробнее о биографии Лизы Арзамасовой читайте на сайте uznayvse.ru.
Комментариев: 0