Родившая месяц назад Арзамасова восхитила подписчиков плоским животом

Фото © Instagram / liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова, недавно подарившая второго наследника фигуристу Илье Авербуху, показала, как выглядит её живот спустя чуть более чем месяц после родов. Фото она опубликовала в сториз в "Инстаграме". Стройная фигура звезды привела подписчиков в восторг.











Молодая мамочка также удивила поклонников фотосессией, в которой предстала в необычном для себя стиле, передаёт портал "Дни.ру". Звезда показала себя в "дерзком образе" с каре и чёлкой, который вызвал восхищение у общественности. Все снимки сделаны в ч/б.

Лиза, какая же вы разная! То сидите в траве, то такой дерзкий образ. Талант ma_shu_bina

Совершенно талантливая и многообразная 7777pahcova

Сексуальная штучка

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Ранее Елизавета Арзамасова заявила о возвращении в сентябре в театр. Актрису можно будет увидеть на сцене МХАТ имени Горького в постановке "Нюрнбергский вальс", в Театре наций — в спектакле "Зимние заметки о летних впечатлениях" (который пройдёт 30 сентября).