Член СПЧ предложил перенять опыт Китая для борьбы с подростковой агрессией
Эксперты и правозащитники готовят свои предложения по изменению УК и ограничению нахождения несовершеннолетних в игровом пространстве.
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Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) разработает меры борьбы с подростковой агрессией после трагедии в Перми. Об этом в беседе с Лайфом сообщил член совета, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он убеждён, что причины нападений на учебные заведения связаны с игровыми зависимостями и сопутствующей пропагандой насилия. Эксперт привёл в пример, как с этим борются в Китае.
"Китай уже ограничил нахождение детей в игровом пространстве. Кроме того, в стране запретили демонстрацию на экранах вида крови и натуралистичных сцен, чтобы не формировать психологию насилия. У нас же подробно показывают, как голова отлетает или ещё что-то отрывается", — рассказывает собеседник Лайфа.
Кабанов напомнил, что по определению ВОЗ игромания — это заболевание, которое по своим характеристикам относится к наркологической зависимости. Последствия здесь такие же, как у любого наркомана, — ломки, агрессия, депрессия.
"В связи с этим мы настаиваем на изменении УК по поводу рекламы насилия. Это в том числе и то, что произошло у нас после трагедии пермской, когда стали распространять и смаковать письма преступника. Это не только безнравственно, но и должно наказываться по закону", — заключил он.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
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