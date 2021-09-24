Член СПЧ предложил перенять опыт Китая для борьбы с подростковой агрессией

Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) разработает меры борьбы с подростковой агрессией после трагедии в Перми. Об этом в беседе с Лайфом сообщил член совета, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он убеждён, что причины нападений на учебные заведения связаны с игровыми зависимостями и сопутствующей пропагандой насилия. Эксперт привёл в пример, как с этим борются в Китае.

"Китай уже ограничил нахождение детей в игровом пространстве. Кроме того, в стране запретили демонстрацию на экранах вида крови и натуралистичных сцен, чтобы не формировать психологию насилия. У нас же подробно показывают, как голова отлетает или ещё что-то отрывается", — рассказывает собеседник Лайфа.

Кабанов напомнил, что по определению ВОЗ игромания — это заболевание, которое по своим характеристикам относится к наркологической зависимости. Последствия здесь такие же, как у любого наркомана, — ломки, агрессия, депрессия.