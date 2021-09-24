На границе РФ задержан гражданин Узбекистана, работавший на правоохранителей Украины. Видео © ФСБ РФ

Российские пограничники задержали гражданина Узбекистана, который нарушил российско-украинскую границу во время спецоперации правоохранительных органов Незалежной. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Выяснилось, что 40-летний нарушитель с 2019 года сотрудничает с правоохранительными органами Украины на конфиденциальной основе. При выполнении очередного задания его задержали в Брянской области.

"При выполнении очередного задания под видом лица, желающего нелегально попасть в Российскую Федерацию, он вступил в контакт с представителями криминальных кругов и за денежное вознаграждение в размере 27 тыс. гривен попросил оказать ему содействие в незаконном переходе на российскую территорию", — говорится в сообщении ФСБ.

Целю спецоперации было задержание организаторов незаконной переправки иностранца в РФ, однако этого не случилось, а для поддержания легенды гражданин Узбекистана был вынужден нарушить границу. Украинская сторона это признала и попросила вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца, отметили в ФСБ.