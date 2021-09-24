Аферисты вымогали у кандидата в депутаты ГД свыше 10 млн за вымышленное изнасилование

Мошенники пытались получить более 10 миллионов рублей от кандидата в депутаты Государственной думы, обвинив его в изнасиловании, которого на самом деле не было. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении крупных предпринимателей и медийных личностей. Злоумышленники разработали криминальную схему, направленную на хищение средств состоятельных граждан путём обмана, в также дискредитацию лиц, которые баллотировались в Государственную думу VIII созыва", — сообщила Волк.

Однако не уточняется, о ком именно идёт речь. По данным следствия, мошенники были знакомы с руководителем некоего общественного движения — известным предпринимателем, которого и было решено скомпроментировать. Для этого злоумышленники уговорили его приехать в Краснодар на встречу с крупным бизнесменом, который якобы планирует вложить в кампанию кандидата 20 миллионов рублей. Мероприятие проходило в ресторане, где также присутствовала девушка, которая, по сценарию аферистов, сначала должна была взять интервью у гостя, а после сыграть роль изнасилованной.

Как сообщила Волк, во время ужина кандидату в депутаты активно подливали спиртное и подмешали в него неустановленное вещество. После того как пострадавший почувствовал себя плохо, сообщница мошенников проводила его в номер, где задержалась на два с половиной часа, а затем ушла.

Позже аферисты вернулись в отель и сообщили кандидату, что девушка заявила в полицию об изнасиловании. Один из злоумышленников пообещал "закрыть" вопрос за 10 миллионов рублей с помощью родственника, якобы занимающего высокий пост в местной полиции. Однако предприниматель к этому моменту начал приходить в себя и отказался от сделки. После этого "потерпевшая" посетила региональный СК РФ, где заявила об изнасиловании, и злоумышленники продолжили шантаж, увеличив требуемую сумму на пять миллионов рублей.

В это же время аферисты попали в поле зрения оперативников Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Четверо злоумышленников задержаны, были возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе. При обысках у фигурантов нашли поддельные удостоверения сотрудников различных организаций и правоохранительных органов.

"Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к нескольким десяткам аналогичных противоправных деяний, совершённых в различных регионах России", — отметила Волк.