В тюменском колледже бдительная бабуля-охранник задержала студента с ружьём
Она провела досмотр и для перестраховки вызвала правоохранителей. На допросе парень раскрыл, для чего притащил винтовку в учебное заведение. По факту случившегося проводится проверка.
В тюменском колледже бдительная женщина-охранник задержала студента с ружьём. Видео © VK / "ЧС Тюмень"
Студент тюменского колледжа вместо занятий отправился в отдел полиции на допрос. Всё дело в том, что на учёбу парень решил заявиться с ружьём, однако бдительная женщина-охранник не пропустила юношу в здание. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в группе "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как женщина остановила молодого человека с оружием и начала досмотр. При этом парень вёл себя спокойно и даже предлагал сотруднице покараулить винтовку, пока он будет на занятиях. Вероятно, она понимала, что злого умысла у студента не было, но для перестраховки всё-таки вызвала полицию.
Как Лайфу рассказали в региональном управлении МВД, инцидент произошёл 23 сентября в многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета. По данным ведомства, страйкбольное ружьё, которое парень притащил с собой, было сломано, и тот хотел передать его другу для ремонта. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
Накануне стало известно, что один из участников совещания с Бастрыкиным, руководитель управления ведомства по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Его тело со следами удушения обнаружил личный водитель. В обстоятельствах гибели полковника юстиции разбираются его коллеги-следователи. Пока не известно, связана ли трагедия с Сарапульцевым со стрельбой в пермском вузе, выпускником которого, кстати, он являлся.
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