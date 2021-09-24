В тюменском колледже бдительная бабуля-охранник задержала студента с ружьём

В тюменском колледже бдительная женщина-охранник задержала студента с ружьём. Видео © VK / "ЧС Тюмень"

Студент тюменского колледжа вместо занятий отправился в отдел полиции на допрос. Всё дело в том, что на учёбу парень решил заявиться с ружьём, однако бдительная женщина-охранник не пропустила юношу в здание. Инцидент попал на видео, которое опубликовали в группе "ЧС Тюмень" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как женщина остановила молодого человека с оружием и начала досмотр. При этом парень вёл себя спокойно и даже предлагал сотруднице покараулить винтовку, пока он будет на занятиях. Вероятно, она понимала, что злого умысла у студента не было, но для перестраховки всё-таки вызвала полицию.

Как Лайфу рассказали в региональном управлении МВД, инцидент произошёл 23 сентября в многопрофильном колледже Тюменского индустриального университета. По данным ведомства, страйкбольное ружьё, которое парень притащил с собой, было сломано, и тот хотел передать его другу для ремонта. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.