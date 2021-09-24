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Опасных школьников решили вычислять по сочинениям с помощью системы мониторинга

Как именно будет работать отечественное ноу-хау, пока не ясно. Однако эксперты считают, что в его основе может быть нейросеть, обученная на текстах, написанных людьми с психическими расстройствами.

24 сентября, 07:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы предусматривается выделение 1,7 миллиарда рублей на разработку системы мониторинга, которая будет анализировать школьные сочинения и выявлять тех, кто склонен к опасному и деструктивному поведению. Как пишет газета "Ведомости", все расходы на создание ПО включены в федеральный проект "Социальная активность".

Однако как именно будет работать отечественное ноу-хау, пока не ясно. В свою очередь, руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев считает, что в основе системы может быть нейросеть, обученная на большом количестве различных текстов, которые написали люди с психическими отклонениями.

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При этом детский психиатр Европейского медицинского центра Павел Зайцев сообщил, что не знает о существовании какого-либо ПО, которое способно совершать психологический анализ письменных работ. Специалист убеждён, что нужный эффект система даст только в случае написания сочинений на свободную, а не на заданную тему. Также врач считает, что после успешной разработки подобной системы потребуется внести некоторые изменения в законодательство.

"Для исследования работ учащихся и любых всех последующих действий потребуется как минимум согласие тестируемого или его законного представителя", — добавил он.

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Ранее сообщалось, что полковник полиции в отставке, автор телеграм-канала "Полковник Трифонов" Алексей Трифонов призвал ужесточить процедуру тестирования при получении лицензии на оружие после трагедии в Перми.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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