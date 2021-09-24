Захарова заявила о лицемерии Лондона и Парижа из-за размещения беженцев

Лондон и Париж лицемерно подходят к вопросу размещения беженцев, а также используют тему мигрантов для продвижения своих геополитических интересов. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ни совести, ни памяти... На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж перед их конечным пунктом назначения — Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады", — указала дипломат.

Захарова напомнила слова главы МИД Соединённого Королевства Прити Патель, которая на днях пообещала Франции урегулировать вопрос с мигрантами, включая финансовую сторону, если французские пограничники повысят эффективность своей работы. В обратном же случае Британия просто будет разворачивать суда обратно в республику "вопреки любой гуманитарной практике".

В связи с этим дипломат привела трагическую историю трёхлетнего сирийского мальчика Айлана Курди, который в 2015 году стал "жертвой миграционной катастрофы, развернувшейся на европейском континенте из-за преступных действий коллективного Запада в регионе Ближнего Востока и Северной Африки". Тело ребёнка выбросило на берег, фотографии попали во многие издания мира. Этот мальчик, по мнению официального представителя МИД, стал символом страданий тысяч беженцев из Сирии.

Несмотря на заявления британских и французских политиков о необходимости с моральной точки зрения подходить к вопросу и принимать людей, эти страны "нещадно использовали" изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, превратив трагедию в "политический мем и оружие информационной войны против Дамаска", заметила Захарова.

Теперь же Франция в лице министра внутренних дел Жеральда Дарманина заявляет, что не "приемлет нарушений морского права и финансового шантажа", однако "прав мигрантов в этом уравнении нет, едва ли хоть кто-то из сердобольных членов правительств обеих стран о них помнит", заключила дипломат.