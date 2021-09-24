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Крупный американский порт заявил об успешном отражении кибератаки

За попыткой взлома может стоять субъект некоего государства, полагает глава Агентства по кибер- и инфраструктурной безопасности.

24 сентября, 07:42
<p>Фото © <a href="https://www.expandthehoustonshipchannel.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Port Houston</a></p>

Фото © Port Houston

В США крупный порт Хьюстон в августе 2021 года пытались атаковать хакеры. Об этом сообщает администрация порта, отмечая, что от кибератаки удалось успешно защититься.

"Порт Хьюстон следовал своему плану обеспечения безопасности объектов в соответствии с Законом о безопасности морского транспорта (MTSA), и в результате никакие оперативные данные или системы не пострадали", — говорится в релизе.

При попытке взлома хакеры задействовали программу управления пароля ManageEngine ADSelfService Plus. Причём ранее Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) вместе с ФБР и Береговой охраной предупредили об уязвимости в этой системе, которую могут задействовать киберпреступники, передаёт агентство Associated Press. Отмечается, что об атаке на порт рассказала директор CISA Джен Истерли сенаторам. Она считает, что это дело рук некоего государства.

В США намерены принять меры против хакеров в РФ, если этого не сделает Москва

В США намерены принять меры против хакеров в РФ, если этого не сделает Москва

"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими межведомственными партнёрами и разведывательным сообществом, чтобы лучше понять этот субъект угрозы, чтобы мы могли гарантировать, что мы не только сможем защитить системы, но и в конечном счёте сможем привлечь этих субъектов к ответственности", — заявила Истерли.

Вместе с тем сенатор от штата Огайо Роб Портман отметил, что кибератака является "тревожной" и США должны "дать отпор национальным государственным субъектам, которые продолжают совершать преступления против организаций государственного и частного секторов".

Власти США не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию

Власти США не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию

Ранее президент США Джо Байден заявил, что одинаково серьёзно относится к приписываемым Китаю и России кибератакам на США. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, американский лидер считает важным "занимать позицию силы в тесной координации с партнёрами и союзниками во всём мире" в вопросе кибербезопасности.

Напомним, агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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