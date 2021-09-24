Крупный американский порт заявил об успешном отражении кибератаки
За попыткой взлома может стоять субъект некоего государства, полагает глава Агентства по кибер- и инфраструктурной безопасности.
Фото © Port Houston
В США крупный порт Хьюстон в августе 2021 года пытались атаковать хакеры. Об этом сообщает администрация порта, отмечая, что от кибератаки удалось успешно защититься.
"Порт Хьюстон следовал своему плану обеспечения безопасности объектов в соответствии с Законом о безопасности морского транспорта (MTSA), и в результате никакие оперативные данные или системы не пострадали", — говорится в релизе.
При попытке взлома хакеры задействовали программу управления пароля ManageEngine ADSelfService Plus. Причём ранее Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) вместе с ФБР и Береговой охраной предупредили об уязвимости в этой системе, которую могут задействовать киберпреступники, передаёт агентство Associated Press. Отмечается, что об атаке на порт рассказала директор CISA Джен Истерли сенаторам. Она считает, что это дело рук некоего государства.
"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими межведомственными партнёрами и разведывательным сообществом, чтобы лучше понять этот субъект угрозы, чтобы мы могли гарантировать, что мы не только сможем защитить системы, но и в конечном счёте сможем привлечь этих субъектов к ответственности", — заявила Истерли.
Вместе с тем сенатор от штата Огайо Роб Портман отметил, что кибератака является "тревожной" и США должны "дать отпор национальным государственным субъектам, которые продолжают совершать преступления против организаций государственного и частного секторов".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что одинаково серьёзно относится к приписываемым Китаю и России кибератакам на США. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, американский лидер считает важным "занимать позицию силы в тесной координации с партнёрами и союзниками во всём мире" в вопросе кибербезопасности.
Напомним, агентство Bloomberg обвинило российских хакеров во взломе серверов Республиканской партии США. Однако в самой партии заявили, что работа их серверов нарушена не была и никакие данные не украдены. После тщательной проверки вместе с компанией Microsoft там установили, что все системы находятся в порядке. Посольство РФ отвергло обвинения в кибератаке на республиканцев. В диппредставительстве призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".
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