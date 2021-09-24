Цена нефти Brent достигла трёхлетнего максимума
Дорожает также и техасская марка WTI — до 73,4 доллара.
Фото © Pixabay
Цены на нефть растут четвёртый день подряд. Сегодня, 24 сентября, стоимость марки Brent достигла трёхлетнего максимума.
Так, цена ноябрьских фьючерсов с октября 2018 года увеличилась до 77,5 доллара за баррель. Нефть WTI выросла до 73,4 доллара.
На топливном рынке появилась новая аномалия: Чем она обернётся для АЗС и как изменятся цены на бензин в октябре
А в середине сентября цена нефти Brent превысила $76 — стоимость фьючерса с поставкой в ноябре выросла на 3,38%.
Комментариев: 0