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Цена нефти Brent достигла трёхлетнего максимума

Дорожает также и техасская марка WTI — до 73,4 доллара.

24 сентября, 07:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Цены на нефть растут четвёртый день подряд. Сегодня, 24 сентября, стоимость марки Brent достигла трёхлетнего максимума.

Так, цена ноябрьских фьючерсов с октября 2018 года увеличилась до 77,5 доллара за баррель. Нефть WTI выросла до 73,4 доллара.

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А в середине сентября цена нефти Brent превысила $76 — стоимость фьючерса с поставкой в ноябре выросла на 3,38%.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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