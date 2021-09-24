Стало известно, кому из водителей придётся пройти техосмотр с 1 октября
Отсутствие диагностической карты приведёт к штрафу, размер которого может достигать от 500 до 800 рублей.
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С 1 октября техосмотр в обязательном порядке должны пройти те водители, у которых срок диагностической карты истёк до 1 февраля 2021 года, а также владельцы автомобилей, возраст которых достиг четырёх лет. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков, сообщает Autonews.ru.
Отмечается, что техосмотр также ждёт и машины, осуществляющие перевозки в коммерческих целях. Отсутствие диагностической карты будет наказываться штрафом в размере от 500 до 800 рублей. Однако с нового года штраф может повыситься до 2000 рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что партия "Единая Россия" внесла в Госдуму поправки об отмене обязательного техосмотра. Предполагается, что процедура останется обязательной для коммерческого автотранспорта.
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