На топливном рынке появилась новая аномалия: Чем она обернётся для АЗС и как изменятся цены на бензин в октябре На этой неделе оптовые цены на бензин дважды побили рекорд. При этом в рознице они не повысились, а снизились. Стоит ли ждать аномального роста цен в октябре и чем необычна обстановка на рынке? 23 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Чем уникальна обстановка на топливном рынке

22 сентября на биржевых торгах цена на бензин Аи-95 установила рекорд. Она выросла до 60,18 тыс. рублей за тонну. Бензин продолжил дорожать и 23 сентября, преодолев отметку в 60,3 тыс. рублей. Таким образом, один рекорд сменяет другой.

В то же время, по данным Росстата, средние розничные цены на бензин в России продолжают снижаться, происходит это уже третью неделю подряд. С начала сентября бензин на АЗС подешевел в среднем на 20 копеек, до 48,87 рубля за литр. Правда, сейчас большой вопрос — удастся ли этим ценам удержаться. Обычно розница реагирует на повышение в опте через три-четыре недели. Соответственно, к началу октября есть все основания ожидать повышения цен и на заправках.

В Минэнерго считают, что колебание биржевых котировок связано с продолжающимся периодом ремонтов на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Ещё одной причиной называют начавшийся переход рынка от летних сортов топлива к зимним. В ведомстве ожидают, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции.

— Полагаю, что причины, названные Минэнерго, действительно являются основными. Статистика Росстата показывает, что за неделю (с 13 по 19 сентября) производство бензина снизилось на 6,8% по сравнению с прошлой неделей, что и привело к росту оптовых цен. Вероятно, это обусловлено как раз ремонтом НПЗ. Для рынка очередной виток роста оптовых цен является крайне опасным сигналом. Многие независимые АЗС находятся в состоянии убыточности из-за высоких оптовых цен. Для них есть риск банкротства, если такая ситуация продлится в течение нескольких месяцев, — рассказал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

По его словам, дальнейшая динамика как оптовых, так и розничных цен во многом будет зависеть от действий государства. Если ситуация, как прогнозирует Минэнерго, не стабилизируется в ближайшие недели, то правительству придётся вмешаться. Только так можно будет защитить розничные цены от роста.

Сергей Кауфман считает, что стабилизировать ситуацию помогут рост нормативов по продаже топлива на рынке, очередная корректировка демпферного механизма, запрет на экспорт бензина — и в крайнем случае — временное ослабление налогового режима. При этом объективных причин для устойчивого роста оптовых цен на бензин, по его мнению, сейчас нет.

— Сентябрьское аномальное снижение розничных цен на бензин, особенно на Аи-92 (с 1 сентября он подешевел на 0,8%), остановилось. Биржевые цены на Аи-92 и Аи-95 вновь начали расти. Это произошло на фоне роста цен на нефть (+5% с начала сентября), а также снижения производства бензина в России (в сентябре производилось 106,5 тыс. тонн в сутки против 111,2 тыс. тонн в августе), — пояснил эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Он отметил, что благодаря действию демпферного механизма это не оказывает прямого воздействия на розничные цены, но продолжает держать независимые сети АЗС в крайне сложном положении. Выход из него пока только один — это повышение розничной цены для поддержания текущего уровня маржинальности.

Антон Гринштейн вспоминает заявления топ-менеджера розничной сети Shell в России Виталия Маслова, в которых он открыто говорил о том, что компания восемь месяцев с начала 2021 года генерировала полтора рубля убытка с каждого проданного литра бензина. Что уж говорить про более мелкие сети независимых АЗС...

Сколько будет стоить бензин в октябре

Антон Гринштейн считает, что рост розничных цен на бензин обязательно продолжится. К концу октября 2021 года можно ожидать Аи-95 по 51,40 рубля за литр (+0,45%), а Аи-92 — по 46,20 рубля за литр (+1,5%). У Аи-92 потенциал роста больше, чем у Аи-95, из-за более сильного, аномального снижения в сентябре 2021 года.

— Сейчас стоит надеяться, что традиционный рост цен на бензин и дизель в преддверии холодов останется в рамках инфляции. Если Минэнерго отметит рост цен свыше этих параметров, производителям будет рекомендовано увеличить производство. Или вообще будет введено эмбарго на экспорт топлива за границу на какой-то период времени. Поэтому будем надеяться, что в октябре рост по бензину составит не более 0,2–0,4%, по дизельному топливу — в пределах 0,5%. Таким образом, Аи-92, Аи-95 могут подорожать на 0,4–0,5 рубля, дизель — на 0,7–0,8 рубля за литр, — такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В цене литра топлива на АЗС 2/3 составляют акцизы, сборы, налоги. Эти величины не снижаются в российских реалиях, поэтому бензин не дешевеет. С началом осени как делового сезона спрос на топливо меньше не становится, потребность в заправках удерживает цену на предложение высокой. На эти моменты обратила внимание старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По её мнению, потенциала для снижения цены тут нет. В октябре стоимость литра в рознице может прибавить ещё 0,5–2%. По итогам года получатся вполне стандартные темпы повышения стоимости бензина. Анна Бодрова считает, что рост составит 8–10%.

— Тренд на рост потребления продукции нефтепереработки не только в ближайшей, но и среднесрочной перспективе сохранится. Причём помимо внешнего рынка растущая отечественная экономика также будет постоянно генерировать дополнительный спрос на топливо. Таким образом, в обозримом будущем общая тенденция роста стоимости продукции нефтепереработки в России останется неизменной. В результате мы станем свидетелями ещё не одного рекордного скачка биржевых цен на бензин и дизельное топливо. В то же время важность топливной составляющей для национальной экономики и населения страны слишком велика, чтобы государство могло себе позволить безучастно взирать на "свободный полёт" цен, — отметил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Авторы Нина Важдаева