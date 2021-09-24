На топливном рынке появилась новая аномалия: Чем она обернётся для АЗС и как изменятся цены на бензин в октябре
На этой неделе оптовые цены на бензин дважды побили рекорд. При этом в рознице они не повысились, а снизились. Стоит ли ждать аномального роста цен в октябре и чем необычна обстановка на рынке?
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Чем уникальна обстановка на топливном рынке
22 сентября на биржевых торгах цена на бензин Аи-95 установила рекорд. Она выросла до 60,18 тыс. рублей за тонну. Бензин продолжил дорожать и 23 сентября, преодолев отметку в 60,3 тыс. рублей. Таким образом, один рекорд сменяет другой.
В то же время, по данным Росстата, средние розничные цены на бензин в России продолжают снижаться, происходит это уже третью неделю подряд. С начала сентября бензин на АЗС подешевел в среднем на 20 копеек, до 48,87 рубля за литр. Правда, сейчас большой вопрос — удастся ли этим ценам удержаться. Обычно розница реагирует на повышение в опте через три-четыре недели. Соответственно, к началу октября есть все основания ожидать повышения цен и на заправках.
В Минэнерго считают, что колебание биржевых котировок связано с продолжающимся периодом ремонтов на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Ещё одной причиной называют начавшийся переход рынка от летних сортов топлива к зимним. В ведомстве ожидают, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции.
— Полагаю, что причины, названные Минэнерго, действительно являются основными. Статистика Росстата показывает, что за неделю (с 13 по 19 сентября) производство бензина снизилось на 6,8% по сравнению с прошлой неделей, что и привело к росту оптовых цен. Вероятно, это обусловлено как раз ремонтом НПЗ. Для рынка очередной виток роста оптовых цен является крайне опасным сигналом. Многие независимые АЗС находятся в состоянии убыточности из-за высоких оптовых цен. Для них есть риск банкротства, если такая ситуация продлится в течение нескольких месяцев, — рассказал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
По его словам, дальнейшая динамика как оптовых, так и розничных цен во многом будет зависеть от действий государства. Если ситуация, как прогнозирует Минэнерго, не стабилизируется в ближайшие недели, то правительству придётся вмешаться. Только так можно будет защитить розничные цены от роста.
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Сергей Кауфман считает, что стабилизировать ситуацию помогут рост нормативов по продаже топлива на рынке, очередная корректировка демпферного механизма, запрет на экспорт бензина — и в крайнем случае — временное ослабление налогового режима. При этом объективных причин для устойчивого роста оптовых цен на бензин, по его мнению, сейчас нет.
— Сентябрьское аномальное снижение розничных цен на бензин, особенно на Аи-92 (с 1 сентября он подешевел на 0,8%), остановилось. Биржевые цены на Аи-92 и Аи-95 вновь начали расти. Это произошло на фоне роста цен на нефть (+5% с начала сентября), а также снижения производства бензина в России (в сентябре производилось 106,5 тыс. тонн в сутки против 111,2 тыс. тонн в августе), — пояснил эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.
Он отметил, что благодаря действию демпферного механизма это не оказывает прямого воздействия на розничные цены, но продолжает держать независимые сети АЗС в крайне сложном положении. Выход из него пока только один — это повышение розничной цены для поддержания текущего уровня маржинальности.
Антон Гринштейн вспоминает заявления топ-менеджера розничной сети Shell в России Виталия Маслова, в которых он открыто говорил о том, что компания восемь месяцев с начала 2021 года генерировала полтора рубля убытка с каждого проданного литра бензина. Что уж говорить про более мелкие сети независимых АЗС...
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Антон Гринштейн считает, что рост розничных цен на бензин обязательно продолжится. К концу октября 2021 года можно ожидать Аи-95 по 51,40 рубля за литр (+0,45%), а Аи-92 — по 46,20 рубля за литр (+1,5%). У Аи-92 потенциал роста больше, чем у Аи-95, из-за более сильного, аномального снижения в сентябре 2021 года.
— Сейчас стоит надеяться, что традиционный рост цен на бензин и дизель в преддверии холодов останется в рамках инфляции. Если Минэнерго отметит рост цен свыше этих параметров, производителям будет рекомендовано увеличить производство. Или вообще будет введено эмбарго на экспорт топлива за границу на какой-то период времени. Поэтому будем надеяться, что в октябре рост по бензину составит не более 0,2–0,4%, по дизельному топливу — в пределах 0,5%. Таким образом, Аи-92, Аи-95 могут подорожать на 0,4–0,5 рубля, дизель — на 0,7–0,8 рубля за литр, — такой прогноз дал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
В цене литра топлива на АЗС 2/3 составляют акцизы, сборы, налоги. Эти величины не снижаются в российских реалиях, поэтому бензин не дешевеет. С началом осени как делового сезона спрос на топливо меньше не становится, потребность в заправках удерживает цену на предложение высокой. На эти моменты обратила внимание старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.
По её мнению, потенциала для снижения цены тут нет. В октябре стоимость литра в рознице может прибавить ещё 0,5–2%. По итогам года получатся вполне стандартные темпы повышения стоимости бензина. Анна Бодрова считает, что рост составит 8–10%.
— Тренд на рост потребления продукции нефтепереработки не только в ближайшей, но и среднесрочной перспективе сохранится. Причём помимо внешнего рынка растущая отечественная экономика также будет постоянно генерировать дополнительный спрос на топливо. Таким образом, в обозримом будущем общая тенденция роста стоимости продукции нефтепереработки в России останется неизменной. В результате мы станем свидетелями ещё не одного рекордного скачка биржевых цен на бензин и дизельное топливо. В то же время важность топливной составляющей для национальной экономики и населения страны слишком велика, чтобы государство могло себе позволить безучастно взирать на "свободный полёт" цен, — отметил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.