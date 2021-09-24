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Депутатов Госдумы снабдят китайскими смартфонами

Согласно контракту, новенькие Realme C21 должны быть предоставлены парламентариям до 31 декабря текущего года. Цена на гаджет составляет от 8,5 до 10 тысяч рублей в зависимости от встроенной памяти.

24 сентября, 07:24
<p>Фото © <a href="https://www.realme.com/ru/realme-c21-y" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Realme.com</a></p>

Фото © Realme.com

Государственная дума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme на сумму 4,3 миллиона рублей. Как пишет РБК, число гаджетов аккурат совпадает с количеством мандатов нижней палаты парламента восьмого созыва, поэтому не исключено, что всех депутатов в скором времени переведут на Android.

Отмечается, что контракт о поставке устройств Госдума заключила с ООО "Московский центр продаж" ещё до выборов, в конце августа. Так, согласно документу, новенькие Realme C21 должны поступить в руки парламентариев до 31 декабря текущего года.

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Депутатский смартфон оснащён слотом на две симки, восьмиядерным процессором, также имеется сканер отпечатка пальцев. Устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, GPS и 4G — в общем, есть все необходимые функции. Стоимость такого гаджета составляет от 8,5 до 10 тысяч рублей в зависимости от встроенной памяти. Впрочем, остаётся только догадываться, действительно ли парламентарии будут использовать предоставленные девайсы.

Напомним, сегодня, 24 сентября, в России начались продажи iPhone 13. Как сообщают ретейлеры, половина покупателей выбирают смартфон в топовых комплектациях. Особо популярно небесно-голубое исполнение.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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