Два спасённых с Эльбруса альпиниста находятся в реанимации

Лайф узнал о состоянии альпинистов, спасённых с Эльбруса во время пурги. Так, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, а трое отказались от госпитализации.

Как рассказал источник Лайфа, состояние девяти туристов оценивается как удовлетворительное, пятеро из них находятся в ожоговом отделении, трое — в терапевтическом, один — в травматологии. Двое пострадавших, чьё состояние оценили как среднетяжёлое, находятся в реанимации.