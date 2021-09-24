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Два спасённых с Эльбруса альпиниста находятся в реанимации

Всего в больницу помещено 11 туристов, а три члена группы отказались от госпитализации.

24 сентября, 07:41
<p>Фото © МЧС РФ</p>

Фото © МЧС РФ

Лайф узнал о состоянии альпинистов, спасённых с Эльбруса во время пурги. Так, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, а трое отказались от госпитализации.

Как рассказал источник Лайфа, состояние девяти туристов оценивается как удовлетворительное, пятеро из них находятся в ожоговом отделении, трое — в терапевтическом, один — в травматологии. Двое пострадавших, чьё состояние оценили как среднетяжёлое, находятся в реанимации.

Погибших на Эльбрусе предупреждали о плохой погоде

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Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа из 19 туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Почти на вершине их застали ветер со скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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