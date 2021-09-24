В Донецке 60 горняков эвакуировали из шахты из-за пожара
Судьба одного шахтёра остаётся неизвестной. К спасательным работам привлечено 13 единиц техники и более 60 специалистов.
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Пожар произошёл на шахте им. Засядько. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, возгорание началось ещё в четверг на пересыпе транспортной ленты, к утру для ликвидации последствий аварии включён общешахтный реверс.
В момент пожара в шахте находился 61 человек, из них 26 — на аварийном участке. 60 человек в результате были выведены на поверхность, за исключением одного горняка — его судьба остаётся неизвестной. Как сообщили в МЧС ДНР, к спасательным работам привлечено 13 единиц техники и более 60 специалистов. Причины пожара выясняются.
Шахта им. Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году и является одним из крупнейших предприятий отрасли в регионе. Она расположена в прифронтовом районе Донецка и неоднократно попадала под обстрелы со стороны киевских силовиков.
Отметим, что различные ЧП на шахтах Донбасса, к сожалению, не редкость. В феврале 2020 года по меньшей мере пятеро шахтёров пострадали при вспышке метано-воздушной смеси в горной выработке в городе Шахтёрске. А спустя полгода обвалы породы произошли сразу на двух угольных шахтах в ДНР: на "Холодной балке" в городе Макеевке и на предприятии "Комсомолец Донбасса" в городе Кировском. Не обошлось без жертв. Кроме того, летом 2018 года Лайф писал, как два горняка погибли на шахте в ДНР. Причиной стал несчастный случай: из-за аварийного отключения электричества шахтёры оказались в забое без воздуха.
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