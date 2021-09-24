В Донецке 60 горняков эвакуировали из шахты из-за пожара

Пожар произошёл на шахте им. Засядько. По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, возгорание началось ещё в четверг на пересыпе транспортной ленты, к утру для ликвидации последствий аварии включён общешахтный реверс.

В момент пожара в шахте находился 61 человек, из них 26 — на аварийном участке. 60 человек в результате были выведены на поверхность, за исключением одного горняка — его судьба остаётся неизвестной. Как сообщили в МЧС ДНР, к спасательным работам привлечено 13 единиц техники и более 60 специалистов. Причины пожара выясняются.