Бастрыкин связал трагедии в учебных заведениях с деструктивным влиянием Интернета

К трагедиям, подобным пермской, где студент устроил стрельбу в университете, приводит деструктивное влияние Интернета. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

"Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из Интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги", — сказал Бастрыкин, отметив, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры.

Он подчеркнул, что деструктивная информация, которую подростки получают в Сети, приводит к тому, что "насилие в умах детей становится естественным и нормальным". Кроме того, отметил глава СКР, несовершеннолетние видят, как нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях, и в этом есть большая опасность. По мнению Бастрыкина, подростки ориентируются на героев компьютерных игр, "которые решают проблемы "просто" — ликвидируя оппонента".

Председатель Следственного комитета добавил, что в Интернете сейчас увеличилось количество различного негативного контента, а блогеры в погоне за прибылью и славой создают видео с издевательствами над людьми, совершают сомнительные и часто противоправные поступки.

"Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру", — отметил Бастрыкин.

Он добавил, что даже в театральных постановках и художественных фильмах, которые финансируются государством и создаются якобы с благой целью, умудряются исказить классику и сделать главными героями произведений тех, кто недавно открывал стрельбу в школе. Глава СКР подчеркнул, что часто даёт поручения обратить внимание на выставки или постановки, которые возмущают общественность, "ведь речь идёт о наших ценностях, лишившись которых мы потеряем человечность".