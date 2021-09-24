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Бастрыкин связал трагедии в учебных заведениях с деструктивным влиянием Интернета

Глава СКР отметил, что некоторая распространяемая в Сети информация приводит к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным.

24 сентября, 07:45
<p>Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

К трагедиям, подобным пермской, где студент устроил стрельбу в университете, приводит деструктивное влияние Интернета. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

"Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из Интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги", — сказал Бастрыкин, отметив, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры.

Бастрыкин обвинил персонал пермского вуза в неготовности к ЧП со стрельбой

Бастрыкин обвинил персонал пермского вуза в неготовности к ЧП со стрельбой

Он подчеркнул, что деструктивная информация, которую подростки получают в Сети, приводит к тому, что "насилие в умах детей становится естественным и нормальным". Кроме того, отметил глава СКР, несовершеннолетние видят, как нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях, и в этом есть большая опасность. По мнению Бастрыкина, подростки ориентируются на героев компьютерных игр, "которые решают проблемы "просто" — ликвидируя оппонента".

Председатель Следственного комитета добавил, что в Интернете сейчас увеличилось количество различного негативного контента, а блогеры в погоне за прибылью и славой создают видео с издевательствами над людьми, совершают сомнительные и часто противоправные поступки.

"Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру", — отметил Бастрыкин.

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Бастрыкин: В Красноярском крае предотвращено нападение на школу

Он добавил, что даже в театральных постановках и художественных фильмах, которые финансируются государством и создаются якобы с благой целью, умудряются исказить классику и сделать главными героями произведений тех, кто недавно открывал стрельбу в школе. Глава СКР подчеркнул, что часто даёт поручения обратить внимание на выставки или постановки, которые возмущают общественность, "ведь речь идёт о наших ценностях, лишившись которых мы потеряем человечность".

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

Накануне стало известно, что один из участников совещания с Бастрыкиным, руководитель управления ведомства по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Его тело со следами удушения обнаружил личный водитель. В обстоятельствах гибели полковника юстиции разбираются его коллеги-следователи. Пока не известно, связана ли трагедия с Сарапульцевым со стрельбой в пермском вузе, выпускником которого, кстати, он являлся.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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