Шенген сломался: Почему хотят ужесточить процедуру получения виз в Европу Запрет на выдачу Шенгена странами ЕС, кроме Франции, Германии и Италии, а также принудительное распределение беженцев может изменить правила свободного перемещения по старушке Европе. 17 сентября, 21:40 Фото © Pierre Crom / Getty Images

О намерении провести реформы в шенгенском соглашении заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, это должно будет помочь Евросоюзу бороться с миграционными угрозами. Она отметила, что Латвия, Литва и Польша нуждаются в поддержке ЕС.

— Это не единичные события. Подобные инциденты мы видели и на других границах. И мы можем ожидать, что увидим такое снова. Поэтому в рамках нашей работы по Шенгену мы найдём новые пути реагирования на такую агрессию и обеспечим единство в защите наших внешних границ, — сказала глава Еврокомиссии.

По этому поводу было уже много дискуссий за последние полтора-два года, они стали особенно активными во время пандемии, отметил политолог Алексей Мартынов. Меры по борьбе с пандемией возложили на национальные правительства, и многие страны таким образом поставили под сомнение открытость границ по Шенгенскому договору. Эта дискуссия велась и раньше, ещё когда разразился кризис с мигрантами из Северной Африки и Азии, они высаживались в Греции или Италии, бежали через всю Европу в Германию.

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— Тогда это сильно возмутило некоторые страны, но дискуссия ничем не закончилась. Сегодня вновь происходит обострение на фоне событий на границе Евросоюза с Белоруссией. Белорусским авиаперевозчикам запретили летать в ЕС, а те нарастили перевозки в центральную Азию, откуда под видом туристов прилетали мигранты, которые пешком переходят границу. Литва их пытается остановить, но тщетно. К тому же использовать силовые методы не по-европейски, и мигрантам нужна не Литва, а более сытые страны Европы, где их обеспечат жильём и пособиями, — сказал эксперт.

Согласно одному из предположений реформа шенгенского режима будет связана с репрессивным уклоном, в ходе которого ряд стран лишится возможности выдавать визу.

— Евросоюз станет централизованнее, Германия, Франция и Италия попросту монополизируют за собой право на выдачу шенгенских виз. Миграционная ситуация к этому отношения не имеет, она просто повод. Скажется это и на россиянах — выдача Шенгена станет более проблематичной, как минимум появятся очереди. К тому же, скорее всего, изменятся правила получения документа. Произойти может что угодно, так как наши европейские коллеги имеют почти безграничный полёт фантазии в этом вопросе, — считает политолог Алексей Мухин.

При этом одной из норм может стать право отдельных стран на ограниченный период времени отменять действие шенгенского соглашения. Кроме этого, как полагает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, речь может идти об обязательном механизме распределения беженцев внутри стран Евросоюза.

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— Беженцы без виз спокойно перемещаются внутри Шенгенской зоны. Не все страны Евросоюза входят в Шенген, и не все страны, имеющие Шенген, входят в Евросоюз. Поэтому вполне возможно, что в рамках новых соглашений другие страны будут обязаны брать на себя часть беженцев, оказывать экономическую помощь, — отметил эксперт.

Во многом Евросоюз вступает в противоречие с действительностью, продолжает Алексей Мартынов, по его мнению, перед Европой встаёт объективный вопрос: либо отказываться от Шенгена и устанавливать национальные границы, либо выработать единый подход, подходящий для всех стран.

— Первый вариант опасен тем, что он бьёт по евроинтеграции, по идее создания "Соединённых Штатов Европы" с центром в Брюсселе. Второй подход идёт вразрез с идеологическими штампами, потому что мигранты, прибывшие в Европу, явно ассимилироваться не хотят, — сказал Мартынов.

Он отметил, что в конечном итоге Евросоюз начинает напоминать вывернутый наизнанку поздний СССР, только вместо идеологем о построение коммунизма у Евросоюза другие идеологические догмы, которые не работают в реальности.

Авторы Никита Юрченко