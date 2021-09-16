Майдан близко: Арсен Аваков начал подготовку "горячей осени" для Зеленского Бывший глава МВД, опираясь на силы боевиков и своих людей в МВД, может начать подготовку госпереворота, а его успех грозит Донбассу возобновлением войны. 15 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Плачков

Ранее возглавлявший МВД Украины Арсен Аваков в грубой форме посоветовал офису президента "послать подальше" спикера украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича.

— Уважаемый офис президента! Даже если никто из вас не верующий, соберите пальцы в знамение, перекрестите болезного, потом себя и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента! — пишет Аваков в своём фейсбуке.

Формальным поводом для заявления стало высказывание крайне экстравагантного советника Зеленского о карательной операции в Донбассе. В своей речи он придал украинским солдатам черты убийц, которым очень комфортно на этой войне, сравнив зону АТО с "курортом для мальчиков". Сам Арестович на выпад Авакова отреагировал более сдержанно, сказав, что бывший глава МВД попросту открыл новый политический сезон на Украине.

— Иначе как объяснить, отчего нужно было рвать из видео четырёхлетней давности отдельную фразу и кидаться с нею в политическую атаку, открывая новый сезон? Неужели у бывшего министра внутренних дел нет более актуальных тем для старта? — пишет он.

Эксперты не исключают, что Аваков ведёт свою игру.

— Уже давно бродят слухи, что Зеленскому готовят "мини-Майдан" осенью, и было такое мнение, что Аваков должен его возглавить. По сути, у него в подчинении остаются практически все уличные нацисты, как минимум Андрей Билецкий с Нацкорпусом, которым жизненно необходимо, чтобы их преступлениями не занялись компетентные органы. Кроме того, ему могут помочь олигархи Ренат Ахметов и Игорь Коломойский, если решат, что Аваков удовлетворит их интересы, и если вспомнить, что свержение Януковича готовили люди из его команды. Что касается лояльных лично Авакову людей в МВД, то можно говорить о нескольких тысячах сотрудников ведомства, которых не так просто "зачистить". А сколько они смогут нагнать массовки — это другой вопрос. Так что, вполне возможно, он действительно начал игру, — отметил политолог Александр Роджерс.

Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Команду Зеленского и Авакова контролируют разные политические группировки в США, и то, что бывшего министра МВД сняли по просьбе американцев, вовсе не значит, что он больше не будет находиться в украинской политике, считает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров.

— Да, сегодняшняя команда сделала ставку на Зеленского, но запретила ли продолжать борьбу Авакову — неясно. Скорее всего, одна команда его уже списала, а вторая имеет на него планы. По сути, он критикует Арестовича с позиции "Что ты мелешь? Зачем вы взяли идиота на такую должность?". То есть он не осуждает общий американский курс, а показывает, что он бы справился лучше. Так что несмотря на то, что Байден очень опытный политик с большим стажем, на Украине он может и недосмотреть, — отметил Фёдоров.

Ложное представление о том, что Арсен Аваков выпал из украинской политики, только идёт тому на пользу. Как полагает публицист и аналитик Ростислав Ищенко, несмотря на то что Аваков потерял должность главы МВД, он остаётся крайне крупным игроком и после паузы, во время которой переждёт неприятные события, вернётся обратно.

— Уже год оппоненты Зеленского рассказывают, что будет "горячая осень". Пока у них не очень получается, но, в случае если рванёт, необходимо будет выбирать, на чью сторону перейти. С точки зрения имиджа проблемы будут у обеих сторон. Вот Аваков и выбрал вариант, при котором он остаётся за пределами ответственности за принимаемые решения. Когда ему будет точно понятно, кто в этой ситуации победит, он с большой долей вероятности вернётся к своей деятельности, — подчеркнул эксперт.

Однако Майдана в том виде, который можно было наблюдать в 2004 и 2014 году (с многочисленной народной поддержкой и широкой волной одобрения), скорее всего, не будет, так как на сегодняшний момент состояние украинского общества не предполагает подобного развития событий. Зато вполне возможен военный переворот с помощью уличных боевиков и добробатов, полагает политолог Алексей Мартынов.

— Это будет не совсем тот Майдан, который мы видели. Какие-то элементы из государственного переворота 2014 года будут отмечаться, но от событий 2004 года он будет отличаться кардинально. Это будет вооружённое восстание боевиков при попустительстве силовиков, учитывая уровень влияния Авакова и у первых, и у вторых, — сказал Мартынов.

Он добавил, что ранее уже было заметно: власть Авакова опиралась прежде всего на штыки его боевиков, которые по его приказу физически уничтожали неугодных ему журналистов или даже нацистов из конкурирующих структур. В случае удачной попытки госпереворота США, скорее всего, согласятся с вынужденной сменой руководства страны. А России, по мнению эксперта, лучше бы этого не допустить, потому что в Донбассе возобновится гражданская война.

Напомним, Арсен Аваков ушёл с поста министра внутренних дел 15 июля этого года, подав рапорт с припиской "Честь имею!". Он проработал министром дольше всех со времён государственного переворота 2014 года. За это время Аваков успел подмять под себя уличных активистов, сформировав из разрозненной массы неонацистов организованные по армейскому образцу группы, которые терроризировали политических соперников действующей на Украине власти, практически не имея проблем с полицией и иными силовыми структурами.

Авторы Никита Юрченко