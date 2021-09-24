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Жириновский отказался от мандата депутата Думы в Югре

Согласно законодательству, освободившееся место лидера ЛДПР перейдёт региональному председателю фракции партии Виктору Сысуну, отметили в избиркоме.

24 сентября, 07:53
<p>Владимир Жириновский. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/61475/photos/60798" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Жириновский. Фото © Kremlin.ru

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в Думе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщается в телеграм-канале окружного избиркома.

"Поступили заявления от Владимира Вольфовича Жириновского и Артёма Николаевича Зайцева об отказе от мандатов депутатов Думы ХМАО — Югры седьмого созыва", — указано в сообщении.

Жириновский чуть не лишился штанов во время выступления на теледебатах

Жириновский чуть не лишился штанов во время выступления на теледебатах

В избиркоме добавили, что, в соответствии с законодательством, освободившиеся мандаты переходят Виктору Сысуну и Александру Мещангину, которые возглавляли Нефтеюганскую и Няганскую региональные группы по партийным спискам, соответственно.

Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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