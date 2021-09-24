Жириновский отказался от мандата депутата Думы в Югре
Согласно законодательству, освободившееся место лидера ЛДПР перейдёт региональному председателю фракции партии Виктору Сысуну, отметили в избиркоме.
Владимир Жириновский. Фото © Kremlin.ru
Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в Думе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщается в телеграм-канале окружного избиркома.
"Поступили заявления от Владимира Вольфовича Жириновского и Артёма Николаевича Зайцева об отказе от мандатов депутатов Думы ХМАО — Югры седьмого созыва", — указано в сообщении.
В избиркоме добавили, что, в соответствии с законодательством, освободившиеся мандаты переходят Виктору Сысуну и Александру Мещангину, которые возглавляли Нефтеюганскую и Няганскую региональные группы по партийным спискам, соответственно.
Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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