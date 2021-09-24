Жириновский отказался от мандата депутата Думы в Югре

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в Думе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщается в телеграм-канале окружного избиркома.

"Поступили заявления от Владимира Вольфовича Жириновского и Артёма Николаевича Зайцева об отказе от мандатов депутатов Думы ХМАО — Югры седьмого созыва", — указано в сообщении.

В избиркоме добавили, что, в соответствии с законодательством, освободившиеся мандаты переходят Виктору Сысуну и Александру Мещангину, которые возглавляли Нефтеюганскую и Няганскую региональные группы по партийным спискам, соответственно.