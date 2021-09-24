Отсидевший за разбой вышел из колонии и в тот же день загремел в полицию за кражу
Сейчас решается вопрос об аресте злоумышленника, ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
В Ельце мужчина загремел в полицию за кражу в день освобождения из колонии. Видео © ОМВД России по городу Ельцу
В Ельце правоохранители по горячим следам раскрыли уличный грабёж: в день обращения пострадавшей полицейские задержали злоумышленника, который, как оказалось, только освободился из мест лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу.
Отмечается, что в полицию обратилась 20-летняя девушка, которая рассказала, что неизвестный на улице вытащил у неё из кармана кофты телефон и убежал в неизвестном направлении. Пострадавшая попыталась догнать вора, но не смогла, после чего вернулась в общежитие и позвонила в правоохранительные органы, взяв смартфон у знакомой. Заявительница отметила, что хорошо запомнила внешность похитителя и сможет его опознать. Кроме того, преступление попало на камеры видеонаблюдения.
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В тот же день полицейские задержали и доставили в отдел 29-летнего жителя Липецка, ранее судимого за разбойное нападение. Он сознался в совершении преступления и объяснил, что в этот день только освободился из мест лишения свободы и решил прогуляться по Ельцу. На одной из улиц он увидел потерпевшую, у которой и похитил телефон. Позже намеревался продать смартфон, а деньги потратить на личные нужды.
Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Телефон изъяли и вернули владелице. Злоумышленнику грозит до четырёх лет заключения.
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