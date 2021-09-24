Пранкер Эдвард Бил рассказал, как пытался замять дело о ДТП в центре Москвы

Пранкер Эдвард Бил, устроивший ДТП с участием пяти машин в центре Москвы, впервые после суда дал интервью. В откровенном разговоре с ютубершей Кариной Кросс парень признался, что действительно пытался замять аварию взяткой и пересаживался на пассажирское сиденье, но не для того, чтобы уйти от ответственности, а чтобы спрятаться от толпы очевидцев. Запись интервью доступна на ютуб-канале коллеги Била по блогерскому цеху.

"Сажусь назад на пассажирское и ложусь на заднее сиденье, лёг и дожидался полицию. Никуда я не сбегал, не говорил, что я не был за рулём, ничего не отнекивался", — отметил пранкер, рассказывая про происшествие, которое всколыхнуло всю столицу.

Отвечая на провокационный вопрос о взятках суду или полиции, он сначала сделал некоторую паузу и, вероятно, честно ответил, что пытался "решать вопрос на очень серьёзном уровне", но никто не захотел ему помочь. По словам парня, все как будто бы специально решили, что ему лучше "тонуть".

"Мне казалось, что я как будто в большом океане, я выпал из корабля, я тону, они все на лодках и вот так вот смотрят на меня. И никто мне не помог, кроме меня самого", — пояснил Бил.