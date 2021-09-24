Пранкер Эдвард Бил рассказал, как пытался замять дело о ДТП в центре Москвы
Блогер признался, что после аварии многие друзья попросту отвернулись от него. Парень отметил, что все как будто специально решили, что ему лучше "тонуть".
Скриншот © Ютуб-канал Карины Кросс
Пранкер Эдвард Бил, устроивший ДТП с участием пяти машин в центре Москвы, впервые после суда дал интервью. В откровенном разговоре с ютубершей Кариной Кросс парень признался, что действительно пытался замять аварию взяткой и пересаживался на пассажирское сиденье, но не для того, чтобы уйти от ответственности, а чтобы спрятаться от толпы очевидцев. Запись интервью доступна на ютуб-канале коллеги Била по блогерскому цеху.
"Сажусь назад на пассажирское и ложусь на заднее сиденье, лёг и дожидался полицию. Никуда я не сбегал, не говорил, что я не был за рулём, ничего не отнекивался", — отметил пранкер, рассказывая про происшествие, которое всколыхнуло всю столицу.
Отвечая на провокационный вопрос о взятках суду или полиции, он сначала сделал некоторую паузу и, вероятно, честно ответил, что пытался "решать вопрос на очень серьёзном уровне", но никто не захотел ему помочь. По словам парня, все как будто бы специально решили, что ему лучше "тонуть".
"Мне казалось, что я как будто в большом океане, я выпал из корабля, я тону, они все на лодках и вот так вот смотрят на меня. И никто мне не помог, кроме меня самого", — пояснил Бил.
Он также добавил, что после ДТП многие друзья отвернулись от него. Однако нашлись "четыре человека", которые помогли решить финансовые вопросы и поддержали его морально. При этом блогер не стал уточнять, кто именно из знакомых встал на его сторону.
Напомним, ДТП с участием Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
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