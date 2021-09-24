Глава МИД Японии заявил Лаврову о неприемлемости особого налогового режима на Курилах

Токио считает неприемлемой, исходя из своей позиции по Курильским островам, организацию особого налогового режима на этой территории. Об этом в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил глава Министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, передаёт Kyodo.

По его словам, Страна восходящего солнца недовольна тем, что на островах будут действовать законы России. Это ущемляет правовую позицию японских властей в работе над совместными экономическими проектами, полагают в Токио. Несмотря на разногласия по вопросам Курил, министры договорились развивать отношения двух стран.

"Министр Мотэги заявил, что он намерен продвигать отношения между Японией и Россией, включая вопрос о заключении мирного договора. Министры договорились продолжить обсуждение в будущем", — указало японское внешнеполитическое ведомство в распространённом релизе.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги уже заявлял, что налоговый режим, который Россия планирует ввести на территории Курильских островов, не должен ущемлять юридические позиции двух стран. Кроме того, министр подчёркивал, что Страна восходящего солнца намерена продолжать диалог с Москвой по поводу создания подходящих условий для подписания мирного договора.

Напомним, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что особый налоговый режим на Курилах планируется создать до конца 2021 года. Цель проекта — сделать острова привлекательными для зарубежных инвесторов. А вот генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като возмутился от такого решения и заявил, что эти намерения противоречат позиции Токио по данным территориям.