"Буду болеть за нашего друга": Поветкин оценил шансы Усика в чемпионском поединке с Джошуа
Бой состоится в субботу, 25 сентября, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе россиянин Александр Поветкин заявил, что будет поддерживать украинца Александра Усика в бою против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа из Великобритании. Об этом он заявил в своём инстаграме.
Чемпионский поединок в тяжёлом весе состоится в субботу, 25 сентября, на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.
"Конечно, я буду смотреть бой, буду болеть за нашего друга Сашу Усика обязательно. Безусловно, Джошуа мощнее, физически, наверное, сильнее. Усик умеет хорошо защищаться, хорошо бьёт, так что будет интересный бой. Я буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил", — сказал Поветкин.
Сам россиянин проводил бой против Джошуа в сентябре 2018 года в Лондоне. Победу нокаутом в седьмом раунде одержал британец.
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