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"Буду болеть за нашего друга": Поветкин оценил шансы Усика в чемпионском поединке с Джошуа

Бой состоится в субботу, 25 сентября, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

24 сентября, 08:13
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе россиянин Александр Поветкин заявил, что будет поддерживать украинца Александра Усика в бою против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа из Великобритании. Об этом он заявил в своём инстаграме.

Чемпионский поединок в тяжёлом весе состоится в субботу, 25 сентября, на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

"Конечно, я буду смотреть бой, буду болеть за нашего друга Сашу Усика обязательно. Безусловно, Джошуа мощнее, физически, наверное, сильнее. Усик умеет хорошо защищаться, хорошо бьёт, так что будет интересный бой. Я буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил", — сказал Поветкин.

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Сам россиянин проводил бой против Джошуа в сентябре 2018 года в Лондоне. Победу нокаутом в седьмом раунде одержал британец.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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