Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе россиянин Александр Поветкин заявил, что будет поддерживать украинца Александра Усика в бою против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа из Великобритании. Об этом он заявил в своём инстаграме.

Чемпионский поединок в тяжёлом весе состоится в субботу, 25 сентября, на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

"Конечно, я буду смотреть бой, буду болеть за нашего друга Сашу Усика обязательно. Безусловно, Джошуа мощнее, физически, наверное, сильнее. Усик умеет хорошо защищаться, хорошо бьёт, так что будет интересный бой. Я буду болеть за Усика и желаю, чтобы он победил", — сказал Поветкин.