СК возбудил уголовное дело после гибели пяти альпинистов на Эльбрусе
В настоящее время проводится осмотр тел погибших, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Скриншот видео © Эльбрусский ВПСО МЧС
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц" после гибели пятерых альпинистов во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.
"Для оперативного проведения следственных и иных мероприятий создана следственная группа. В настоящее время следователями проводится осмотр тел погибших граждан, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия", — отмечается в релизе.
Руководство управления взяло на особый контроль ход расследования дела.
Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Почти на вершине их застали ветер со скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена.
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