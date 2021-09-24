СК возбудил уголовное дело после гибели пяти альпинистов на Эльбрусе

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц" после гибели пятерых альпинистов во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

"Для оперативного проведения следственных и иных мероприятий создана следственная группа. В настоящее время следователями проводится осмотр тел погибших граждан, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия", — отмечается в релизе.

Руководство управления взяло на особый контроль ход расследования дела.