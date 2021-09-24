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СК возбудил уголовное дело после гибели пяти альпинистов на Эльбрусе

В настоящее время проводится осмотр тел погибших, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

24 сентября, 08:00
<p>Скриншот видео © <a href="https://www.instagram.com/p/CULeQGit5fo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эльбрусский ВПСО МЧС</a></p>

Скриншот видео © Эльбрусский ВПСО МЧС

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц" после гибели пятерых альпинистов во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

"Для оперативного проведения следственных и иных мероприятий создана следственная группа. В настоящее время следователями проводится осмотр тел погибших граждан, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия", — отмечается в релизе.

Два спасённых с Эльбруса альпиниста находятся в реанимации

Два спасённых с Эльбруса альпиниста находятся в реанимации

Руководство управления взяло на особый контроль ход расследования дела.

Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Почти на вершине их застали ветер со скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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