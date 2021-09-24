В "Газпром экспорте" рассказали о двухлетних нестабильных поставках газа из США в ЕС

Уже второй год подряд надежды европейских стран на стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США не оправдываются в полной мере. Причиной тому является привлекательная цена на азиатском рынке, заметил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев.

"Надежды европейцев на стабильные поставки СПГ из США не оправдывают себя уже второй год подряд. В прошлом году низкая европейская цена сделала эти поставки невыгодными, в этом году она уже покрывала издержки, но была менее привлекательной, чем азиатская", — написал он в статье для корпоративного журнала компании.

В первом полугодии текущего года поставки СПГ из США вышли на рекордный уровень и выросли на 38,3%, уточнил Комлев, однако за счёт Китая, Японии и Бразилии, а не Европы, где наблюдалось снижение поставок голубого топлива. Доля СПГ в импорте упала с 41,5% до 31%, заметил начальник управления, что обусловлено переориентацией потоков газа из Европы на рынки АТР и Южной Америки. В абсолютном выражении поставки газа сократились на 10,74 миллиарда кубометров.