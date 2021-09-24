Спасатели считают авантюризм гидов причиной гибели альпинистов на Эльбрусе
Сигнал о бедствии они подали лишь тогда, когда один из участников травмировал ногу, хотя намного раньше должны были повернуть назад.
Фото © ГУ МЧС РФ по КБР
Гиды, которые вели туристическую группу на Эльбрусе, должны были принять решение о возвращении, как только погода начала ухудшаться. В какой-то момент температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 45–70 метров в секунду. Об этом рассказал заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев.
"Гиды должны были оперативно принимать решения, когда видимость стала ухудшаться. Они не рассчитали свои силы. Группу надо было своевременно возвращать", — приводит его слова kp.ru.
При этом соответствующая лицензия у сопровождавших группу профессионалов была, кроме того, они регистрировали маршрут, однако к трагедии привёл авантюризм, считает Хаджиев. Ведь они подали сигнал спасателям лишь тогда, когда один из участников травмировал ногу.
Напомним, что застрявшая на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа туристов запросила помощи вечером 23 сентября. Выяснилось, что альпинисты попали в сильную пургу. Почти на вершине их застали ветер со скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра. Пять человек, к сожалению, погибли. Лайф публиковал их имена. После случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.
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