Спасатели считают авантюризм гидов причиной гибели альпинистов на Эльбрусе

Гиды, которые вели туристическую группу на Эльбрусе, должны были принять решение о возвращении, как только погода начала ухудшаться. В какой-то момент температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 45–70 метров в секунду. Об этом рассказал заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев.

"Гиды должны были оперативно принимать решения, когда видимость стала ухудшаться. Они не рассчитали свои силы. Группу надо было своевременно возвращать", — приводит его слова kp.ru.

При этом соответствующая лицензия у сопровождавших группу профессионалов была, кроме того, они регистрировали маршрут, однако к трагедии привёл авантюризм, считает Хаджиев. Ведь они подали сигнал спасателям лишь тогда, когда один из участников травмировал ногу.