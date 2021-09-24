В квартире на западе Москвы найдены мёртвыми два курсанта полицейской академии и котёнок
Среди причин гибели молодых людей рассматривается отравление, однако чем именно — покажет экспертиза.
На западе Москвы в квартире обнаружены тела двух курсантов полицейской академии — парня и девушки. Рядом с ними был мёртвый котёнок, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, накануне мать 19-летней девушки забеспокоилась, что дочь не выходит на связь, и попросила отца заехать к ней в квартиру. Там мужчина и нашёл тела своего ребёнка и другого 19-летнего курсанта.
Среди причин гибели молодых людей рассматривается отравление, однако чем именно — покажет экспертиза. Сейчас на месте работают следователи, к дому приехали машины газовой службы. Здание оцепили.
В квартире на западе Москвы найдены мёртвыми два курсанта полицейской академии и котёнок. Видео © Mash
По словам соседей, 10 лет назад в этой же квартире произошёл похожий случай: один жилец скончался, а второй стал инвалидом.
А ранее в Москве произошла ещё одна громкая трагедия с отравлением — бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции не верят ни в Роспотребнадзоре, ни опрошенные Лайфом эксперты.
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