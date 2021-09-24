На западе Москвы в квартире обнаружены тела двух курсантов полицейской академии — парня и девушки. Рядом с ними был мёртвый котёнок, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, накануне мать 19-летней девушки забеспокоилась, что дочь не выходит на связь, и попросила отца заехать к ней в квартиру. Там мужчина и нашёл тела своего ребёнка и другого 19-летнего курсанта.

Среди причин гибели молодых людей рассматривается отравление, однако чем именно — покажет экспертиза. Сейчас на месте работают следователи, к дому приехали машины газовой службы. Здание оцепили.

В квартире на западе Москвы найдены мёртвыми два курсанта полицейской академии и котёнок. Видео © Mash