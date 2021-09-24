Появилось видео с места крушения вертолёта Ка-27 на Камчатке
На фотографиях с места происшествия видно, что от винтокрылого судна осталась лишь груда металла. Оно разбилось в труднодоступной местности на горе.
Фото © Соцсети
В соцсетях появились кадры, сделанные на месте крушения разбившегося на Камчатке вертолёта Ка-27. Ранее спасатели с воздуха заметили на горе Острая обломки винтокрылого судна.
Спасатели обнаружили место крушения вертолёта Ка-27 на горе Острая. Видео © Соцсети
Судя по кадрам, вертолёт упал в труднодоступной местности. На фотографиях с места происшествия видно, что от Ка-27 осталась лишь груда металла. Кроме того, экипаж, по предварительным данным, погиб, передаёт ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Напомним, экипаж вертолёта Ка-27 перестал выходить на связь накануне, когда винтокрылое судно находилось в районе горы Острая. На борту, по данным Лайфа, было пять человек.
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