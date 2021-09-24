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Бастрыкин предложил ограничить показ жестоких сцен на федеральных каналах

По мнению главы СК РФ, необходимы активное распространение социальной рекламы, пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом.

24 сентября, 08:58
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-49878783?z=photo-49878783_457275769/photos-49878783" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет Российской Федерации</a></p>

Фото © VK / Следственный комитет Российской Федерации

На федеральных каналах необходимо ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости, а также принять меры по защите молодёжи от опасной информации. Такое мнение высказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"[Необходимо] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь", — приводит его слова ТАСС.

Бастрыкин связал трагедии в учебных заведениях с деструктивным влиянием Интернета

Бастрыкин связал трагедии в учебных заведениях с деструктивным влиянием Интернета

По мнению Бастрыкина, связь между такими сценами и агрессией давно доказана, как и влияние этих трансляций на преступность среди молодёжи и интеллектуальное развитие несовершеннолетних. Кроме того, глава СК считает необходимым принятие дополнительных мер по защите молодёжи от информации, которая угрожает её благополучию, безопасности и развитию. Также следует предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, связанные с манипулированием сознанием людей через социальные сети, заметил он.

Бастрыкин добавил, что множество молодых людей с головой уходят в соцсети и видеоигры и совсем забывают о реальной жизни, однако в этом вопросе нужно стремиться, чтобы дети и подростки различали, "что такое хорошо и что такое плохо". В связи с этим нужно активнее распространять социальную рекламу, пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом, заключил глава СК.

Бастрыкин обвинил персонал пермского вуза в неготовности к ЧП со стрельбой

Бастрыкин обвинил персонал пермского вуза в неготовности к ЧП со стрельбой

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

Накануне стало известно, что один из участников совещания с Бастрыкиным, руководитель управления ведомства по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Его тело со следами удушения обнаружил личный водитель. В обстоятельствах гибели полковника юстиции разбираются его коллеги-следователи. Пока не известно, связана ли трагедия с Сарапульцевым со стрельбой в пермском вузе, выпускником которого, кстати, он являлся.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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