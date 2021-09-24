Бастрыкин предложил ограничить показ жестоких сцен на федеральных каналах

На федеральных каналах необходимо ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости, а также принять меры по защите молодёжи от опасной информации. Такое мнение высказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"[Необходимо] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодёжь", — приводит его слова ТАСС.

По мнению Бастрыкина, связь между такими сценами и агрессией давно доказана, как и влияние этих трансляций на преступность среди молодёжи и интеллектуальное развитие несовершеннолетних. Кроме того, глава СК считает необходимым принятие дополнительных мер по защите молодёжи от информации, которая угрожает её благополучию, безопасности и развитию. Также следует предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, связанные с манипулированием сознанием людей через социальные сети, заметил он.

Бастрыкин добавил, что множество молодых людей с головой уходят в соцсети и видеоигры и совсем забывают о реальной жизни, однако в этом вопросе нужно стремиться, чтобы дети и подростки различали, "что такое хорошо и что такое плохо". В связи с этим нужно активнее распространять социальную рекламу, пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом, заключил глава СК.