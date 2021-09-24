В ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах РФ
Там также подчеркнули, что процедура волеизъявления в дистанционном формате в Москве проходила в полном соответствии с законом.
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Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были абсолютно корректно отражены в протоколах во всех семи субъектах РФ, где можно было отдать свой голос на выборах в таком формате. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.
"Сегодня мы <...> сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ — и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования", — сказал Булаев на заседании ЦИК.
В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов отметил, что ДЭГ в столице проходило в полном соответствии с требованиями соответствующего федерального закона и порядком проведения дистанционного электронного голосования, утверждённым Центризбиркомом.
Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
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