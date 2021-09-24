В ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах РФ

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были абсолютно корректно отражены в протоколах во всех семи субъектах РФ, где можно было отдать свой голос на выборах в таком формате. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

"Сегодня мы <...> сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ — и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования", — сказал Булаев на заседании ЦИК.

В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов отметил, что ДЭГ в столице проходило в полном соответствии с требованиями соответствующего федерального закона и порядком проведения дистанционного электронного голосования, утверждённым Центризбиркомом.