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Футболиста ЦСКА Заболотного оштрафовали за празднование гола "Спартаку" с болельщиками

За нарушение требований санитарного регламента РПЛ нападающего оштрафовали на 20 тысяч рублей.

24 сентября, 09:12
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

КДК РФС наказал форварда ЦСКА Антона Заболотного по итогам матча восьмого тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщается на сайте организации.

Состоявшаяся 20 сентября встреча завершилась победой армейцев со счётом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Заболотный, отпраздновавший это с фанатами ЦСКА на трибуне.

За нарушение требований санитарного регламента РПЛ Заболотный был оштрафован на 20 тысяч рублей. Суммарно по итогам встречи ЦСКА заплатит 45 тысяч рублей, "Спартак" — 60 тысяч.

ЦСКА стартовал в Кубке России по футболу с крупной победы

ЦСКА стартовал в Кубке России по футболу с крупной победы

В таблице чемпионата России ЦСКА после восьми туров занимает седьмое место, набрав 13 очков. "Спартак" с десятью баллами идёт на девятой строчке.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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