Футболиста ЦСКА Заболотного оштрафовали за празднование гола "Спартаку" с болельщиками

КДК РФС наказал форварда ЦСКА Антона Заболотного по итогам матча восьмого тура чемпионата России против "Спартака". Об этом сообщается на сайте организации.

Состоявшаяся 20 сентября встреча завершилась победой армейцев со счётом 1:0. Единственный гол на 81-й минуте забил Заболотный, отпраздновавший это с фанатами ЦСКА на трибуне.

Вот он – главный гол тура. Заболотный сделал результат 🔝 pic.twitter.com/lN5gse7l8f — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2021

За нарушение требований санитарного регламента РПЛ Заболотный был оштрафован на 20 тысяч рублей. Суммарно по итогам встречи ЦСКА заплатит 45 тысяч рублей, "Спартак" — 60 тысяч.