В региональном Минздраве сообщили, что пермский стрелок пришёл в сознание

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришёл в сознание. Об этом сообщила журналистам в пятницу глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

"Состояние сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании", — приводит слова Крутень РИА "Новости".

В то же время, по данным Mash, Бекмансуров утверждает, что ничего не помнит, и ссылается на амнезию. Источники Лайфа эту информацию пока не подтверждают.