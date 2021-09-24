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В региональном Минздраве сообщили, что пермский стрелок пришёл в сознание

Источники Лайфа эту информацию пока не подтверждают.

24 сентября, 09:14

Фото © LIFE

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришёл в сознание. Об этом сообщила журналистам в пятницу глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

"Состояние сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании", — приводит слова Крутень РИА "Новости".

В то же время, по данным Mash, Бекмансуров утверждает, что ничего не помнит, и ссылается на амнезию. Источники Лайфа эту информацию пока не подтверждают.

СК: Пермский стрелок пройдёт психиатрическую экспертизу

СК: Пермский стрелок пройдёт психиатрическую экспертизу

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.


Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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