В региональном Минздраве сообщили, что пермский стрелок пришёл в сознание
Источники Лайфа эту информацию пока не подтверждают.
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Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришёл в сознание. Об этом сообщила журналистам в пятницу глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.
"Состояние сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании", — приводит слова Крутень РИА "Новости".
В то же время, по данным Mash, Бекмансуров утверждает, что ничего не помнит, и ссылается на амнезию. Источники Лайфа эту информацию пока не подтверждают.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
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