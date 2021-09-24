Один из гидов группы альпинистов на Эльбрусе записал видео с метелью перед трагедией. Видео © Соцсети

Один из гидов группы альпинистов, которые попали в пургу во время восхождения на Эльбрус, записал видео с погодными условиями перед тем, как начать восхождение на гору. Игорь Даньков, который вместе с одной из участниц похода спускался на седловину, запечатлел метель, сопровождающую туристов.

"Всем доброе снежное утро. Сегодня в ночь мы собираемся идти на вершину. Прогноз не очень, посмотрим, как оно будет", — говорит Даньков на видео.

Отметим, что на кадрах уже можно заметить плохую видимость. Ночью на горе поднялся сильный ветер — до 70 метров в секунду, температура опустилась до минус 20 градусов, а видимость из-за снегопада упала до полуметра.

Ранее сообщалось, что во время восхождения одной из альпинисток стало плохо и Даньков стал спускать девушку. Через час после спуска на седловине она умерла на руках гида. В течение некоторого времени организатор ждал группу и пытался связаться с МЧС и ратраком в штурмовом лагере, а затем принял решение спускаться самостоятельно. Даньков был первым, кто сообщил координатору о трагедии.