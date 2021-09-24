До 47 увеличилось число пострадавших при стрельбе в пермском вузе

До 47 увеличилось число пострадавших при стрельбе в Перми, которую устроил 18-летний студент Пермского государственного университета. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

"Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. На сегодняшний день — 47", — сказала глава регионального Минздрава Анастасия Крутень.

Она уточнила, что на данный момент на стационарном лечении находятся 12 человек. Накануне один пациент был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.