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До 47 увеличилось число пострадавших при стрельбе в пермском вузе

На данный момент на стационарном лечении находятся 12 человек. Накануне один пациент был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

24 сентября, 09:22
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CFwNmgyFt7c/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">permuniversity</a></p>

Фото © Instagram / permuniversity

До 47 увеличилось число пострадавших при стрельбе в Перми, которую устроил 18-летний студент Пермского государственного университета. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

"Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. На сегодняшний день — 47", — сказала глава регионального Минздрава Анастасия Крутень.

В региональном Минздраве сообщили, что пермский стрелок пришёл в сознание

В региональном Минздраве сообщили, что пермский стрелок пришёл в сознание

Она уточнила, что на данный момент на стационарном лечении находятся 12 человек. Накануне один пациент был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

Бастрыкин обвинил персонал пермского вуза в неготовности к ЧП со стрельбой

Бастрыкин обвинил персонал пермского вуза в неготовности к ЧП со стрельбой

Накануне стало известно, что один из участников совещания с Бастрыкиным, руководитель управления ведомства по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Его тело со следами удушения обнаружил личный водитель. В обстоятельствах гибели полковника юстиции разбираются его коллеги-следователи. Пока не известно, связана ли трагедия с Сарапульцевым со стрельбой в пермском вузе, выпускником которого, кстати, он являлся.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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