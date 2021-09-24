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Лайф узнал о первых словах пермского стрелка после прихода в сознание

Бекмансуров, ещё находясь в бреду, поинтересовался о судьбе своих родителей. Они же, по нашим данным, ни разу не звонили в больницу, чтобы справиться о состоянии сына-убийца.

24 сентября, 09:36
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<p>Тимур Бекмансуров.</p><p>Фото © SHOT </p>

Тимур Бекмансуров.

Фото © SHOT

Источники Лайфа подтвердили, что 18-летний Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил бойню в здании пермского вуза, пришёл в сознание. От ИВЛ его уже отключили, пока стрелок находится в бреду. По нашим данным, Бекмансуров спрашивал у врача, есть ли у него родители, а после через некоторое время спросил, где его мама и папа.

Отметим, что сами родители Бекмансурова не интересовались его состоянием и ни разу за четыре дня не позвонили в больницу за то время, пока за его жизнь боролись врачи.

СК: Пермский стрелок пройдёт психиатрическую экспертизу

СК: Пермский стрелок пройдёт психиатрическую экспертизу

Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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