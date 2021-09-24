Лайф узнал о первых словах пермского стрелка после прихода в сознание

Источники Лайфа подтвердили, что 18-летний Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил бойню в здании пермского вуза, пришёл в сознание. От ИВЛ его уже отключили, пока стрелок находится в бреду. По нашим данным, Бекмансуров спрашивал у врача, есть ли у него родители, а после через некоторое время спросил, где его мама и папа.