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Голикова назвала размер маткапитала на первого и второго ребёнка в 2024 году

Всего на программу в рамках трёхлетнего бюджета будет выделено 1,6 триллиона рублей, уточнила она.

24 сентября, 09:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Размер материнского капитала в 2024 году на первого ребёнка составит более 540 тысяч рублей, а на второго превысит 700 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала. В 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребёнка он составит 503 237 рублей, в 2024 году — 544 301 рубль", — сказала она.

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В случае рождения второго и последующих детей в 2022 году размер маткапитала составит 665 009 рублей, а к 2024 году вырастет до 719 274 рублей, уточнила Голикова. Всего на эти цели в рамках трёхлетнего бюджета направят 1,6 триллиона рублей.

А ранее Лайф рассказывал, что в России предложили расширить использование маткапитала, а также упростить продажу квартир с маткапиталом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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