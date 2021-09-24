Голикова назвала размер маткапитала на первого и второго ребёнка в 2024 году

Размер материнского капитала в 2024 году на первого ребёнка составит более 540 тысяч рублей, а на второго превысит 700 тысяч рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В рамках федерального бюджета будет проиндексирован размер материнского капитала. В 2022 году в случае рождения, усыновления первого ребёнка он составит 503 237 рублей, в 2024 году — 544 301 рубль", — сказала она.