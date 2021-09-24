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Песков назвал новые санкции США против России наихудшим сценарием развития отношений

Представитель Кремля отметил, что "различные санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают".

24 сентября, 09:41
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Возможное принятие США новых санкций против России является наихудшим сценарием развития двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это существенно перечеркнуло бы "дух Женевы" и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, который появился после Женевы", — отметил представитель Кремля.

МИД РФ предостерёг Вашингтон от введения необдуманных новых санкций против россиян

МИД РФ предостерёг Вашингтон от введения необдуманных новых санкций против россиян

Ранее Палата представителей США одобрила инициативу, которая предусматривает ужесточение санкций против суверенного долга России. Она предполагает запрет для американцев на покупку или продажу новых суверенных долговых обязательств РФ теперь не только на первичном, но ещё и на вторичном рынке. Причина — обвинения в адрес России по поводу "вмешательства" в американские выборы.

Это не единственный антироссийский документ на рассмотрении палаты представителей. Так, в конгрессе принята инициатива о санкциях против высших должностных лиц России, а также о новых санкциях против "Северного потока – 2".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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